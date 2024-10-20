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  4. 'Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik ekonomik sıkıntı mı yaşıyordu? Birol Güven bakın ne dedi

'Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik ekonomik sıkıntı mı yaşıyordu? Birol Güven bakın ne dedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.10.2024 07:35
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'Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik başarılı oyunculuğuyla tanınan bir isimdi. Evinde ölü bulunan ve kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı. Birol Güven arkadaşının ekonomik sıkıntı geçirdiğine dair iddialara yanıt verdi.

'Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik ekonomik sıkıntı mı yaşıyordu? Birol Güven bakın ne dedi

'Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik, son yolculuğuna uğurlandı. Birol Güven, Vural Çelik ile ilgili, "Enerjisi farklı ve yüksek bir insandı. Kendisi çocuk kalpliydi. Bir çocuk gibi güler ve üzülürdü. Ansızın küser ama sonra birden gelip barışırdı" dedi.

Son dönemde yaptığı paylaşımları konuşulan Vural Çelik'in yalnız olduğu ve maddi sıkıntılar yaşadığı da konuşuluyordu.

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Birol Güven bu konuda da açıklama yaptı. Seksenler dizisinde rol alan Vural Çelik için Güven "Sosyal medyada Vural'ın maddi bir sıkıntı içinde olduğuna dair çıkan haberler doğru değil. Sektörel bir daralma var ama Vural'ın bu derece büyük bir sıkıntısı yoktu. Çekip yayımladığı videolar şaka amaçlıydı. Birlikte yeni bir projeye başlayacaktık, kısmet olmadı. Başımız sağ olsun" dedi.

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Avrupa yakası
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