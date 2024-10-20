'Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik ekonomik sıkıntı mı yaşıyordu? Birol Güven bakın ne dedi

'Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik, son yolculuğuna uğurlandı. Birol Güven, Vural Çelik ile ilgili, "Enerjisi farklı ve yüksek bir insandı. Kendisi çocuk kalpliydi. Bir çocuk gibi güler ve üzülürdü. Ansızın küser ama sonra birden gelip barışırdı" dedi.

Son dönemde yaptığı paylaşımları konuşulan Vural Çelik'in yalnız olduğu ve maddi sıkıntılar yaşadığı da konuşuluyordu.

Birol Güven bu konuda da açıklama yaptı. Seksenler dizisinde rol alan Vural Çelik için Güven "Sosyal medyada Vural'ın maddi bir sıkıntı içinde olduğuna dair çıkan haberler doğru değil. Sektörel bir daralma var ama Vural'ın bu derece büyük bir sıkıntısı yoktu. Çekip yayımladığı videolar şaka amaçlıydı. Birlikte yeni bir projeye başlayacaktık, kısmet olmadı. Başımız sağ olsun" dedi.

Ünlü isimlerin akın ettiği cenazede Ata Demirer ve Gülse Birsel yoktu... Cenaze törenine katılmayan iki ünlü isim cenazeye çelenk göndermeyi tercih etti.