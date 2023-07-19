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Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Vural Çelik'in son hali şaşırttı

19.07.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülse Birsel'in yazdığı, bir döneme damga vuran komedi dizisi Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Kubilay karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik son hali ile görenleri şaşırttı. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi gündem oldu.

Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası oyuncuları değişimleriyle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Gülse Birsel, Engin Günaydın, Levent Üzümcü, Şenay Gürler, Hale Caneroğlu, Vural Çelik ve Evrim Akın gibi oyuncuların rol aldığı Türkiye'nin en uzun soluklu sit-com dizisinin fanları zaman zaman oyuncuların sosyal medya hesaplarını ziyaret ediyor.

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GÖRENLERİ ŞAŞIRTAN DEĞİŞİM

Gülse Birsel'in kaleme aldığı Avrupa Yakası'nda Kubilay Peynircioğlu karakterini canlandıran Vural Çelik, görenleri şaşırttı.

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AVRUPA YAKASI İLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Bir Demet Tiyatro, Güneş Yanıkları , Canını Sevdiğim İstanbul'u, Bana Bunlarla Gel, Nuri, Yahşi Cazibe ve Seksenler gibi birçok projede yer alsa da Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Gülenay ve Kubilay karakterleri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

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Ünlü oyuncunun kilo aldığı gözlemlendi.

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HAYRANLARI ONU UNUTMADI

Birçok sosyal medya kullanıcısı "Şöyle bir komedi olsa da izlesek. Değerini bilememişiz", "Biri bizi durdursun canım", "Avrupa Yakası'nı denk geldikçe hala izliyorum, severek" gibi yorumlar yaptı.

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İşte Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik'in son hali:

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Bir set aşkı daha! 'O bunu hep yapıyor' Bir set aşkı daha! 'O bunu hep yapıyor'
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