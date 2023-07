Son zamanların en trend mutfak ürünleriyle tanışmaya hazır olun! İşte airfryerdan aşçı bıçağına pratik gereçler

Mutfağınızı son dönemlerin popüler ürünleriyle donatmaya hazır olun! Ölçü kabından şef bıçağına, vakum makinesinden kişisel blendere kadar ihtiyacınız olan ürünleri sizler için bu yazıda topladık. Mutfakta geçirdiğiniz saatleri daha eğlenceli hâle getirecek, aynı zamanda “Mutfağımda tam da bu eksikmiş!” dedirtecek popüler mutfak ürünleriyle tanışmak için gelin listemizi birlikte inceleyelim!

1. Kaliteli malzemesiyle uzun ömürlü kullanım: Epinox Paslanmaz Çelik 5’li Ölçü Kaşığı Seti

Mutfağınızı işinizi kolaylaştıracak olmazsa olmaz ürünlerle tamamlamak istiyor ama onlarca çeşit arasından en iyi seçeneğin hangisi olduğuna karar veremiyorsanız sizin için bir önerimiz var. Sizi Epinox Paslanmaz Çelik 5’li Ölçü Kaşığı Seti ile tanıştıralım. Ürünün yarı çeyrek büyüklükten 1,5 yemek kaşığına kadar beş farklı ölçüde kaşığı buluyor. Setin paslanmaz çelikten üretilen malzemesi onu uzun ömürlü bir hâle getiriyor. Bu ürün sayesinde bütün yemek tariflerini tam ölçüsünde hazırlayabilirsiniz.

2. Yüzden fazla tarifi kısa sürede yapmanızı sağlayan: Cosori Akıllı WiFi XXL Sıcak Hava Fritözü

Her evde mutlaka olması gereken ürünlerin başında gelen Cosori Akıllı WiFi XXL Sıcak Hava Fritözü ile masanızı sağlıklı ve lezzetli yemeklerle donatabilirsiniz. Standart kızgın yağda pişirme yöntemlerinin yerine daha az yağ kullanarak nefis yemekler elde edebilirsiniz. Uygulama yardımıyla telefonunuzdan kontrol edebileceğiniz ürün 5,5 litre kapasiteli ve 11 pişirme programına sahip. Ayrıca çıkarılabilir büyük sepete sahip olması size kalabalık misafirlerinizi rahatlıkla ağırlayabilme imkânı sunar.

3. Lezzetli ve pürüzsüz içecekler: Philips HR2602/00 Daily Collection Smoothie Mini Blender

Mutfakların vazgeçilmez ürünü hâline gelen kişisel blenderlar; sağlıklı içeceklerden bowl kaselerine kadar birçok tarifi saniyeler içinde yapmanıza olanak tanır. Kullanıcıların beğenisini kazanan Philips HR2602/00 Daily Collection Smoothie Mini Blender’ın 350 Watt gücündeki motoru sayesinde 30 saniyede pürüzsüz karışımlar elde edebilir, buz küplerini rahatlıkla kırabilirsiniz. Yıkanabilir dört bıçaklı blender hızlı ve kolay bir şekilde temizlenebilir.

4. Güvenli ve konforlu: Zwilling Gourment Compact Aşçı Bıçağı

İster profesyonel olun ister amatör, şef bıçağı kullanmak için şef olmanıza gerek yok! İsteyen herkesin kullanabileceği şef bıçakları mutfakta geçirdiğiniz vakti keyifli kılarken yemek yapma şevkinizi artırır. Şef bıçağının en iyisini arıyorsanız klasikler arasında yer alan Zwilling Gourment Compact Aşçı Bıçağı buzla sertleştirilmiş özelliğiyle oldukça dayanıklı yapıya sahip. Bıçağın hafif ve ergonomik olmasının yanında üç perçinle güçlendirilmiş sapı konforlu kesim yapmanıza imkân verir.

5. Taptaze salatalar: Oxo Good Grips Salata Kurutucu

Oxo Good Grips Salata Kurutucu son dönemlerin en trend mutfak gereçleri arasında. Çeşitli ve nefis salataları yapmak için ihtiyaç duyduğunuz yeşillikleri her an taze bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Patentli̇ durdurma düğmesiyle istediğiniz an durdurabileceğiniz ürün sebzelerinizi kısa sürede kurutur. Böylece yeşillikler ilk günkü gibi tazeliğini korur. Ayrıca ürün bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur.

6. Zahmetsiz temizlik: Titiz TP110 Deterjan Hazneli Bulaşık Fırçası

Titiz TP110 Deterjan Hazneli Bulaşık Fırçası, mutfak temizliğinde en büyük yardımcınız olmaya aday. Yer kaplamayan minimal boyutu, deterjan doldurulabilir haznesi sayesinde tencere, bardak gibi mutfak gereçlerinizi çizmeden temizleyebilirsiniz. Böylece mutfak temizliğinizi zahmetsiz ve kısa sürede halledebilirsiniz. Uygun fiyatı ve fonksiyonelliğiyle her mutfakta olması gereken bu ürünü mutlaka denemelisiniz.

7. Dondurulmuş gıdaların tazeliğini koruyun: Solis 577 Smart Vakum Makinesi

Et, balık, salata, sebze gibi yiyeceklerinizin ömrünü uzatmak ve taze bir şekilde kalmalarını sağlamak istiyorsanız aradığınız ürün Solis 577 Smart Vakum Makinesi olabilir. Ürün yiyecekleri 8 kat daha uzun süre saklamanızı sağlar. Derin dondurucu kaynaklı aroma kaybı ve dondurucu yarıklarını engelleyen bir vakumlamayla yiyeceklerinizi saklamanızı sağlayan makine, son dönemlerde mutfaklarda yerini almaya başladı bile. Dokunmatik kontrol paneliyle hızlı bir şekilde vakumla işleminizi gerçekleştirebilir, yiyeceklerin lezzetini ilk günkü gibi koruyabilirsiniz.

8. Sebze doğramayı eğlenceli hâle getiren: Alrens Paslanmaz Çelik Bıçaklı Sebze Kesici

Yemeklerin lezzetine lezzet katan soğan, domates, havuç gibi sebzeleri doğrarken bir yardımcıya ihtiyaç hissediyorsanız sizi Alrens Paslanmaz Çelik Bıçaklı Sebze Kesici ile tanıştıralım. Mutfakta geçirdiğiniz zamanı neredeyse yarıya indiren ürün, geniş fonksiyonuyla en büyük dostunuz olmaya aday. Ürünle yalnızca sebzeleri değil, yumurta ve meyveleri de saniyeler içinde dilimleyebilirsiniz. Kaliteli paslanmaz çelikten üretilen malzemesi sayesinde yıllarca eskitemeyeceğiniz üründe aradığınız her şey var. Denemek için geç kalmayın!

9. Sıcak günlerde yanınızdan ayırmayacağınız: Stanley GO Iceflow Pipetli Paslanmaz Çelik Soğuk Su Termosu

Stanley Go Iceflow Pipetli Paslanmaz Çelik Soğuk Su Termosu yüksek kaliteli paslanmaz çelik ve BPA içermeyen malzemeyle üretilir. Soğuk suyu 12 saate, buzlu suyu ise 48 saate kadar soğuk tutar. Termos denilince ilk akla gelen markanın soğuk su termosunun aynı zamanda pipet ve sızdırmaz kapağı bulunur. Bu sayede en hareketli olduğunuz anlarda bile suyunuzu rahatlıkla içebilirsiniz.

10. Et pişirmenin en kolay yolu: Meater Plus Üstün Kablosuz Akıllı Et Termometresi

Et veya diğer yiyeceklerin uygun iç sıcaklıkta olup olmadığını ve pişirme seviyesini kontrol etmek için kullanılan Meater Plus Üstün Kablosuz Akıllı Et Termometresi; biftek, balık veya tavuk gibi yiyecekler için harika bir seçenek. Akıllı telefonunuza indirdiğiniz Meater uygulamasıyla pişireceğiniz et türünü ve istediğiniz pişirme seviyesini seçebilirsiniz. Uygulama, yiyeceğiniz uygun sıcaklığa geldiğinde bildirim göndererek kullanım kolaylığı sağlar. İki sıcaklık sensörüne sahip ürün, pişen malzemenin çekirdek ve ortam sıcaklığını da aynı anda takip eder.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.