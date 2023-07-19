Hakiki deri kemerin fiyatı düştü! Kombinlerinizin en şık eşlikçisi olmaya aday

Beyler şık ve kaliteli bir kemer sizi olduğunuzdan daha çekici gösterir. Siz de kombinlerinizin vazgeçilmez tamamlayıcısı olacak kaliteli bir deri kemer arıyorsanız tam da olmanız gereken yerdesiniz! Üstün kaliteye sahip hakiki deri bir kemerle tanışmanızın vakti geldi. İster gündelik bir kombinlerinizde ister özel bir davette her zaman stilinizin tamamlayıcısı BOYD Spor ve Klasik Siyah Hakiki Deri şimdi indirimli fiyatıyla siz moda severlerin yüzünü güldürmek için bekliyor, haydi gelin bu fırsatı birlikte keşfedelim.

Şortlarınızın, pantolonlarınızın en havalı eşlikçisi olacak: BOYD Spor ve Klasik Siyah Hakiki Deri Erkek Kemeri

BOYD Hakiki Manda Derisi Erkek Kemer, uzun ömürlü ve dayanıklı olmasıyla öne çıkar. Kemerlerde en çok tercih edilen 38 mm deri genişliği ölçüsüne sahiptir. Ürün orijinal kutusunda gönderilir. Kot, kumaş ve keten pantolonlarla rahatlıkla kullanılabilir. Kemer derisi ince olduğu için hafiftir; bele ağırlık yapmaz.

Bu içerik 19 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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