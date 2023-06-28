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Kablosuz elektrikli süpürgelere servet ödemek isteyenlere Dyson'ın uygun fiyatlı alternatifleri

27.06.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kablosuz elektrikli süpürge deyince akla gelen ilk marka Dyson! Üstün teknolojik özellikleri sayesinde kullanıcılar tarafından oldukça sevilen markanın süpürgeleri; üstün emiş gücü, geniş toz haznesi, her yere kolaylıkla ulaşabilen tasarımıyla dikkat çekiyor. Ancak fiyatı da dudak uçuklatıyor. Siz de üstün özelliklere sahip bir kablosuz elektrikli süpürge almak istiyor fakat ona bir dünya para ödemek istemiyorsanız doğru yerdesiniz. Sizin için Dyson muadili daha uygun fiyatlı süpürgeleri seçtik.

Kablosuz elektrikli süpürgelere servet ödemek isteyenlere Dyson'ın uygun fiyatlı alternatifleri

İçindekiler

  • 1. Yüksek teknoloji ürünü: Philips FC6724/01 Şarjlı Dik Süpürge
  • 2. Temizliğinizin olmazsa olmazı: Grundig VCP 3930 2'si 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge
  • 3. Portatif tasarımına bayılacaksınız: Arçelik SD 3061 Şarjlı Süpürge
  • 4. Daha önce almadığınıza pişman olacağınız bir ürün: Arnica ET11202 Süpürgeç E-Max Antrasit Şarjlı Dik Süpürge
  • 5. Güçlü performansıyla her yeri tertemiz yapacak: Hoover HF122GPT 011 Şarjlı Evcil Hayvan Başlıklı Şarjlı Dikey Süpürge
  • 6. Kaliteli ve dayanıklı: Electrolux Ergorapido EERC72IW Dikey Şarjlı Süpürge
  • 7. Alanında uzman: Black+Decker BHFEV362DA 36 V Kablosuz Dikey Süpürge
  • 8. Evinizi pırıl pırıl yapacak: BISSELL 2280N MultiReach Essential 2'si 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge
  • 9. Her eve lazım: Karcher 1.198-620.0 VC 4 Cordless My Home Dikey 21,6 Volt Şarjlı Süpürge
  • 10. Üstün performansıyla kendisine hayran bırakan: Rowenta RH6545 Air Force Light Kablosuz Dikey Elektrikli Süpürge

Küçük ev aletleri arasında yer alan kablosuz elektrikli süpürgeler, üstün emiş güçleri ve hareket özgürlüğü sunmalarıyla hayatı kolaylaştırıyor. Tabii yüksek fiyatları nedeniyle bazı markaların modellerine ulaşmak bir hayli zor. Siz de kablosuz elektrikli süpürgeye sahip olmak istiyor ama servet ödemek istemiyorsanız Philips'ten Grundig'e sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı alternatiflere göz atabilirsiniz.

1. Yüksek teknoloji ürünü: Philips FC6724/01 Şarjlı Dik Süpürge

Kablosuz elektrikli süpürgelere servet ödemek isteyenlere: Dyson'ın uygun fiyatlı alternatifleri

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Philips FC6724/01 Şarjlı Dik Süpürge, Dyson'ın uygun fiyatlı alternatifleri listemize ilk sıradan giriş yapıyor. 180 derece dönen başlığıyla evinizin her alanına kolaylıkla erişmenizi sağlayan süpürge, 40 dakikaya kadar ara vermeden temizlik yapabiliyor. Yüksek emiş gücü sayesinde işlerinizi hızlıca bitirmenize yardımcı oluyor. El süpürgesi olarak da kullanabileceğiniz ürün, evinizin en önemli ev eşyalarından birisi olacak!

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2. Temizliğinizin olmazsa olmazı: Grundig VCP 3930 2'si 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge

Kablosuz elektrikli süpürgelere servet ödemek isteyenlere: Dyson'ın uygun fiyatlı alternatifleri

Performansına hayran kalacağınız Grundig VCP 3930 2'si 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge, 150 Watt motor gücüne sahip harika bir model. Üstün li-iyon bataryasıyla 42 dakikaya kadar kesintisiz bir şekilde temizlik yapmanızı sağlayan süpürge, başlığında bulunan LED ışıklar ile toz ve kirleri daha net görmenize yardımcı olur. Böylelikle etkili ve verimli bir temizlik yapmanızı sağlar.

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3. Portatif tasarımına bayılacaksınız: Arçelik SD 3061 Şarjlı Süpürge

Kablosuz elektrikli süpürgelere servet ödemek isteyenlere: Dyson'ın uygun fiyatlı alternatifleri

Verimli ve pratik temizlik yapmak istiyorsanız Arçelik SD 3061 Şarjlı Süpürge'ye mutlaka bir göz atmalısınız. Uygun fiyatlı model, performansıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor. 4-5 saatte tamamen şarj olan ürün, 45 dakika boyunca kesintisiz çalışarak her yeri temizler. Üstelik yıkanabilir filtresini kolaylıkla akan su altında temizleyerek tekrar kullanabilirsiniz. Severek kullanacağınız ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

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4. Daha önce almadığınıza pişman olacağınız bir ürün: Arnica ET11202 Süpürgeç E-Max Antrasit Şarjlı Dik Süpürge

Kablosuz elektrikli süpürgelere servet ödemek isteyenlere: Dyson'ın uygun fiyatlı alternatifleri

Tam 40 dakikaya kadar verimli bir şekilde temizlik yapmanızı sağlayan Arnica ET11202 Süpürgeç E-Max Antrasit Şarjlı Dik Süpürge ile temizlik yapmak artık çok daha kolay! Tek tuşla bir seferde boşaltabileceğiniz 1,3 litre şeffaf toz haznesine sahip olan ürün, haznesinin dolup dolmadığını kolayca takip etmenizi sağlar. Siz de kablosuz elektrikli süpürgelere servet ödemek istemiyorsanız ürünü gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz.

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5. Güçlü performansıyla her yeri tertemiz yapacak: Hoover HF122GPT 011 Şarjlı Evcil Hayvan Başlıklı Şarjlı Dikey Süpürge

Kablosuz elektrikli süpürgelere servet ödemek isteyenlere: Dyson'ın uygun fiyatlı alternatifleri

Hoover HF122GPT 011 Şarjlı Evcil Hayvan Başlıklı Şarjlı Dikey Süpürge, ergonomik tasarımıyla dikkatleri üzerine topluyor. Tüm zeminlerde kullanabileceğiniz başlığı ve yüksek alanlara dahi ulaşabilen tasarımıyla kullanıcıları memnun etmeyi başarıyor. Özel olarak geliştirilmiş evcil hayvan başlığı, halı ve koltuk gibi yüzeylerde bile maksimum hijyen sağlar. Siz de evinizi patili dostunuzla paylaşıyorsanız ürünü kaçırmayın, deriz!

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6. Kaliteli ve dayanıklı: Electrolux Ergorapido EERC72IW Dikey Şarjlı Süpürge

Kablosuz elektrikli süpürgelere servet ödemek isteyenlere: Dyson'ın uygun fiyatlı alternatifleri

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Hem dikey hem el süpürgesi olarak kullanılabilen Electrolux Ergorapido EERC72IW Dikey Şarjlı Süpürge, 180 derece EasySteer manevra kabiliyetiyle buluşuyor. Böylelikle kullanıcılara tüm zeminlerde rahat kullanım sunuyor. Ayrıca model, lithium TurboPower bataryası sayesinde optimal performans sergiliyor. Yıkanabilen filtreleri ise hem tasarruf sağlıyor hem çevreyi korumanıza destek oluyor. Kaliteli ve dayanıklı modeli çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

Ürünü İncele

7. Alanında uzman: Black+Decker BHFEV362DA 36 V Kablosuz Dikey Süpürge

Kablosuz elektrikli süpürgelere servet ödemek isteyenlere: Dyson'ın uygun fiyatlı alternatifleri

En sert zeminleri ve halıları bile rahatlıkla süpüren Black+Decker BHFEV362DA 36 V Kablosuz Dikey Süpürge, kullanım kolaylığı sağlayabilmek için her türlü detayı düşünülerek üretilen bir ürün. Uygun fiyatıyla kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran model, yıkanabilir filtreye sahip. Akan duru suda temizlenebilen filtreyi uzun süre kullanabilirsiniz. Tam 78 dakika boyunca kesintisiz temizlik şansı sunan modeli kaçırmayın, deriz!

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8. Evinizi pırıl pırıl yapacak: BISSELL 2280N MultiReach Essential 2'si 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge

Kablosuz elektrikli süpürgelere servet ödemek isteyenlere: Dyson'ın uygun fiyatlı alternatifleri

Uygun fiyatlı kablosuz süpürgeler arasında yer alan BISSELL 2280N MultiReach Essential 2'si 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge, performansıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor. 18 Volt'luk ürün, 30 dakika boyunca aralıksız evinizi temizleyebilmenizi sağlıyor. Hem öne hem arkaya doğru katlanabilen tutma kolu ve 180° dönen başlığı, eşyalarınız arasında rahatlıkla hareket edebilmenizi sağlıyor. Kullanmadığınız zamanlarda rahatlıkla evinizde saklayabileceğiniz süpürgeye mutlaka bir şans tanıyın!

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9. Her eve lazım: Karcher 1.198-620.0 VC 4 Cordless My Home Dikey 21,6 Volt Şarjlı Süpürge

Kablosuz elektrikli süpürgelere servet ödemek isteyenlere: Dyson'ın uygun fiyatlı alternatifleri

Güçlü emiş gücüne sahip Karcher 1.198-620.0 VC 4 Cordless My Home Dikey 21,6 Volt Şarjlı Süpürge; sert zemin ve halılardaki toz, kir ve kırıntıları derinlemesine temizler. İki farklı çalışma modu bulunan süpürgeyi dilediğiniz zaman standart mod ya da boost fonksiyonunda çalıştırabilirsiniz. 30 dakikaya kadar kesintisiz çalışan, 2,3 kilogram ağırlığındaki Dyson muadili süpürge, evdeki en iyi yardımcınız olmaya geliyor!

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10. Üstün performansıyla kendisine hayran bırakan: Rowenta RH6545 Air Force Light Kablosuz Dikey Elektrikli Süpürge

Kablosuz elektrikli süpürgelere servet ödemek isteyenlere: Dyson'ın uygun fiyatlı alternatifleri

Yüksek performans sergileyen Rowenta RH6545 Air Force Light Kablosuz Dikey Elektrikli Süpürge, pahalı markaları aratmayacak harika bir model. Sadece 2,3 kilogram ağırlığıyla oldukça hafif ve kompakt model, minimum eforla temizlik yapmanızı sağlıyor. Power light emici yer başlığı, ulaşılması zor alanlara ulaşmanıza yardım ediyor ve LED ışıklarıyla alanı rahatça görmenizi sağlıyor. 3 litrelik compacteo ergo toz torbası, temizliğinize ara vermeden devam etmenizi sağlıyor.

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