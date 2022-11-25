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Avrupa Yakası'nın Selin'i Bez Bebek'in Nana'sıydı! Evrim Akın'ın son hali şaşırttı

25.11.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Yakası'nda Selin karakterine hayat veren, Bez Bebek dizisinde ise Nana karakteri ile adından söz ettiren Evrim Akın'ın son hali merak konusu oldu. Evrim Akın'ın değişimini görenler "Bambaşka olmuş", "Nilgün Belgün'e benzemiş" yorumlarında bulundu.

Avrupa Yakası'nın Selin'i Bez Bebek'in Nana'sıydı! Evrim Akın'ın son hali şaşırttı

Avrupa Yakası'nda Selin karakterine hayat veren Evrim Akın, Bez Bebek dizisinde oynadığı Nana karakteri ile de kariyerinin zirvesine çıkmıştı. Gazanfer Özcan, Hümeyra, Müşfik Kenter, Gönül Ülkü, Ata Demirer, Gülse Birsel, Engin Günaydın, Levent Üzümcü ve Şenay Gürler gibi isimlerin yer aldığı Avrupa Yakası'nda Volkan'ın sevgilisi rolünde olan Akın oyunculuğa ve sunuculuğa devam ediyor.

Bir hayli değiştiği görülen Evrim Akın'ın sarı saçlarından ve Selin karakterinden eser kalmadı.

Ekranlardan uzak olan ama Youtube'da çeşitli yayınlar yapan başarılı oyuncu değişimiyle dikkat çekti.

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Evrim Akın'ı görenler "Mimikler aynı biraz kilo almış", "Yıllar sert geçmiş", "Bambaşka olmuş", "Nilgün Belgün'e benzemiş", "Yine çok güzel" yorumlarında bulundu.

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Evrim Akın Avrupa yakası Nilgün Belgün gönül ülkü karakteri

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