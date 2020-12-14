Avucunuzun ortasına yavaşça bastırın! Bakın neye iyi geliyor

Bazı yaygın rahatsız edici durumlardan nasıl kaçınılacağını merak ettik ve size yardımcı olabilecek 8 ipucu bulduk.

BOĞAZINDAKİ GIDIKLANMAYI DURDURMAK İÇİN KULAĞINIZI KAŞIYIN

Boğazınızda bir gıdıklama hissi küçük bir rahatsızlık gibi görünebilir, ancak bir kez başladığında bu duygu çok can sıkıcı olabilir ve sizi başka şeylere konsantre olmaktan alıkoyabilir. Böyle bir durumda, kulağınızı kaşıyın, böylece sinirler uyarılır. Gıdıklamayı hafifleten bir kas spazmına neden olmaya yardımcı olur.

İSTENMEYEN HAPŞIRIĞI ÖNLEMEK İÇİN DİLİNİZİ DİŞLERİNİZE BASTIRIN

Bir toplantıda olabilirsiniz ve aniden hapşırmak istediğinizi hissedebilirsiniz. Dikkatleri kendinize çekmek istemiyorsanız dilinizi kullanın. 5 ila 10 saniye boyunca ağzınızın çatısını dilinizle gıdıklayın ve hapşırma dürtüsü azalacaktır.

Başka bir seçenek olarak dilinizi 2 ön dişinize bastırmayı deneyebilirsiniz.

KENDİNİZDEN EMİN DEĞİLSENİZ 3 SANİYE GÖZ TEMASI KURALINI UYGULAYIN

Diğer insanlar arasında utangaçlık veya gerginlik anlarında beceriksizliğinizi güvene dönüştürün. Vücut dilinizi kullanın. Aşağıya veya uzağa bakmak yerine, gruptaki herkese en az 3 saniye göz teması verin. Biri size bir şey anlatıyorsa, sohbete ne kadar bağlı olduğunuzu göstermek için ona 3 saniyeden fazla göz teması kurabilirsiniz.