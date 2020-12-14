Avucunuzun ortasına yavaşça bastırın! Bakın neye iyi geliyor

Bazı yaygın rahatsız edici durumlardan nasıl kaçınılacağını merak ettik ve size yardımcı olabilecek 8 ipucu bulduk.
Boğazınızda bir gıdıklama hissi küçük bir rahatsızlık gibi görünebilir, ancak bir kez başladığında bu duygu çok can sıkıcı olabilir ve sizi başka şeylere konsantre olmaktan alıkoyabilir. Böyle bir durumda, kulağınızı kaşıyın, böylece sinirler uyarılır. Gıdıklamayı hafifleten bir kas spazmına neden olmaya yardımcı olur.
Bir toplantıda olabilirsiniz ve aniden hapşırmak istediğinizi hissedebilirsiniz. Dikkatleri kendinize çekmek istemiyorsanız dilinizi kullanın. 5 ila 10 saniye boyunca ağzınızın çatısını dilinizle gıdıklayın ve hapşırma dürtüsü azalacaktır.
Başka bir seçenek olarak dilinizi 2 ön dişinize bastırmayı deneyebilirsiniz.
Diğer insanlar arasında utangaçlık veya gerginlik anlarında beceriksizliğinizi güvene dönüştürün. Vücut dilinizi kullanın. Aşağıya veya uzağa bakmak yerine, gruptaki herkese en az 3 saniye göz teması verin. Biri size bir şey anlatıyorsa, sohbete ne kadar bağlı olduğunuzu göstermek için ona 3 saniyeden fazla göz teması kurabilirsiniz.
Baş dönmesi, endişeli veya öğürme hissediyorsanız, bu numarayı deneyin. Bir çalışma, avucunuzun ortasında, basıldığında tıkaç refleksini durdurabilen bir basınç noktası buldu.
Deneyebileceğiniz başka bir çözüm bir şişe su içerir. Kulaklarınızı tıkayın ve su içmeye başlayın. Ancak çok fazla yutmamaya dikkat edin.
Deneyebileceğiniz başka bir yöntem de dizlerinizi göğsünüze getirip 2 dakika boyunca kucaklamaktır. Ayrıca, yutarken burnun her iki tarafına da hafif bir baskı uygulayın.
Önemli bir olaydan hemen önce stresli hissetmek normaldir, ancak sizi dalgın yapabilir. Yüzünüzün, omuzlarınızın ve kollarınızın tüm kaslarını sıkın. Ellerinizi yumruk haline getirin. Şimdi rahatla. Derin bir nefes alın ve artık harekete geçmeye hazırsınız.
Endişelerinizi yönetmek sizin için yararlı olabilir. Psikologlar, anlamsız bir insan olmanıza gerek olmadığını, ancak endişeleriniz için belirli bir zaman dilimini ayırabileceğinizi söylüyor. Her gün bunun için 15 dakika ayırın ve tutarlı hale getirin.
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