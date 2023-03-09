Avukat eş anlamlısı nedir? Avukatın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Avukat sözcüğü günlük hayatımızda çokça karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Avukat sözcüğü Fransızcadan dilimize girmiştir. Fransızca “avocat” sözcüğünden dilimize aktarılmıştır. Türk Dil Kurumuna göre avukat kelimesinin manaları şu şekildedir:

(İsim-Hukuk) hak ve hukuk kapsamında yardım isteyenlere yol gösteren, mahkeme gibi yerlerde başkalarının hakkını savunan, hak korumayı iş edinen ve bunun için yasanın gerektiği koşulları taşıyan kimse

(İsim-Mecaz) İhtiyaç duyulmadığı hâlde başkasını savunan ve onun hakkında konuşan kimse

Ayrıca avukat kelimesinin içerisinde geçtiği “avukat tutmak” gibi deyim ve atasözleri de dilimizde çok sık kullanılmaktadır.

Avukat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Avukat sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla isim hâliyle kullanılmaktadır. Ancak bazı durumlarda mecazi manada da kullanımı görülmektedir. Avukat sözcüğü daha çok hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Özellikle mahkemelerde bu kelimenin kullanımı çok yaygındır. Bu kelime ile aynı anlamı taşıyan sözcük mevcut değildir. Yani avukat kelimesiyle benzer mana taşıyan başka sözcükler yoktur. Bu bağlamda avukat eş anlamlısı olan sözcükler olmadığı için cümle içinde avukat yerine başka bir kelime kullanamayız. Vekil kelimesi kimi zaman avukatın eş anlamlısı olarak kullanılsa da avukat kelimesinin eş anlamı yoktur.

Avukatın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yazılış ve okunuş bakımından farklı, fakat anlam açısından aynı olan kelimeler anlamdaş olarak tabir edilmektedir. Avukat sözcüğü ile aynı manayı taşıyan kelimeler yoktur. Avukat kelimesi ile ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse: