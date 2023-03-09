EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Avukat eş anlamlısı nedir? Avukatın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Avukat eş anlamlısı nedir? Avukatın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

08.03.2023 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözcükte anlam bilgisi konularından biri eş anlamlı yani anlamdaş sözcüklerdir. Eş anlamlı sözcüklerin öğrenilmesi, cümle tekrarına düşmemek adına büyük önem taşımaktadır. Dilimizde birçok kelimeyle aynı manaya gelen eş anlamlı sözcük bulunur. Ancak her kelimenin anlamdaş karşılığı olmayabilir. Peki, avukat kelimesinin eş anlamlı karşılığı var mı?

Avukat eş anlamlısı nedir? Avukatın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Avukat sözcüğü günlük hayatımızda çokça karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Avukat sözcüğü Fransızcadan dilimize girmiştir. Fransızca “avocat” sözcüğünden dilimize aktarılmıştır. Türk Dil Kurumuna göre avukat kelimesinin manaları şu şekildedir:

  • (İsim-Hukuk) hak ve hukuk kapsamında yardım isteyenlere yol gösteren, mahkeme gibi yerlerde başkalarının hakkını savunan, hak korumayı iş edinen ve bunun için yasanın gerektiği koşulları taşıyan kimse
  • (İsim-Mecaz) İhtiyaç duyulmadığı hâlde başkasını savunan ve onun hakkında konuşan kimse

Ayrıca avukat kelimesinin içerisinde geçtiği “avukat tutmak” gibi deyim ve atasözleri de dilimizde çok sık kullanılmaktadır.

Zayıf eş anlamlısı nedir? Zayıf eş anlamlısı nedir?

Avukat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Avukat sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla isim hâliyle kullanılmaktadır. Ancak bazı durumlarda mecazi manada da kullanımı görülmektedir. Avukat sözcüğü daha çok hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Özellikle mahkemelerde bu kelimenin kullanımı çok yaygındır. Bu kelime ile aynı anlamı taşıyan sözcük mevcut değildir. Yani avukat kelimesiyle benzer mana taşıyan başka sözcükler yoktur. Bu bağlamda avukat eş anlamlısı olan sözcükler olmadığı için cümle içinde avukat yerine başka bir kelime kullanamayız. Vekil kelimesi kimi zaman avukatın eş anlamlısı olarak kullanılsa da avukat kelimesinin eş anlamı yoktur.

Zelzele eş anlamlısı nedir? Zelzele eş anlamlısı nedir?

Avukatın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yazılış ve okunuş bakımından farklı, fakat anlam açısından aynı olan kelimeler anlamdaş olarak tabir edilmektedir. Avukat sözcüğü ile aynı manayı taşıyan kelimeler yoktur. Avukat kelimesi ile ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse:

  • Büyükannem oğlunun her zaman hak ve hukuktan şaşmayan bir avukat olmasını isterdi.
  • Onun artık bir avukattan yardım alması şart oldu.
  • Benim başarılı ve çalışkan bir avukat olmamı hep arzuluyordu.
  • Avukat olmanın en temel şartlarından biri hak yememektir.
  • Avukat olmak için çok çaba sarf etmenin gerekli olduğunu bilmiyordu.
Zekâ eş anlamlısı nedir? Zekâ eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyorBakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyor
Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS VE KPSS TARİHLERİ AÇIKLANDI! 2023 YKS ne zaman yapılacak? İşte 2023 YKS başvuru kılavuzu...

YKS VE KPSS TARİHLERİ AÇIKLANDI! 2023 YKS ne zaman yapılacak? İşte 2023 YKS başvuru kılavuzu...

DGS sınavı ne zaman? 2023 DGS başvuruları başladı mı?

DGS sınavı ne zaman? 2023 DGS başvuruları başladı mı?

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

Avrupa Hun Devleti kurucusu kimdir?

Avrupa Hun Devleti kurucusu kimdir?

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.