Zayıf eş anlamlısı nedir? Zayıf kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zayıf kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada "żaʿīf" olarak kullanılan kelime Türkçeleşerek dilimize "zayıf" olarak geçmiştir. Genellikle bir insanın ya da hayvanın fiziksel özelliğini nitelemek için kullanılan kelime aynı zamanda mecaz anlamlarda da farklı alanlarda kullanılabilir. Zayıf kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Eti, yağı az olan, sıska insan ya da hayvan

Görevini yapacak yeterli gücü olmayan

(mecaz) Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan

(mecaz) Güvenilir, önemli olmayan

(mecaz) Çok az

Etkisi, enerjisi az olan

Başarısızlığı gösteren not

(mecaz) Bilgi yönünden yeterli olmayan

(mecaz) Ruhsal ve kişilik yönde gereği kadar güçlü olmayan

Zayıf kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Zayıf kelimesi yerine birden çok kelime kullanılabilmektedir. Zayıf yerine kullanılabilen alternatif kelimeler zayıfla anlam birliği taşır ve zayıfın eş anlamlısı olan kelimelerdir. Bu kelimeler farklı ifade edilseler de anlam yönünden aynı ya da benzerdir. Zayıf kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

Algın

Argın

Arık

Çelimsiz

Çerden çöpten

Eneze

İnce

İnce yapılı

Kıl kuyruk

Kuru

Lagar

Nahif

Sönük

Süzük

Ufak tefek

Yağsız

Yufka

Zebun

Zayıfın eş anlamlısı olan birden fazla kelime vardır. Zayıf eş anlamlısı olarak genellikle çelimsiz, ince, ince yapılı, kuru, nahif, ufak tefek kelimeleri kullanılır. Zayıfın cümle içinde kullanıldığı anlama göre zayıf eş anlamlısı olan kelimeler seçilerek kullanılabilir. Anlam bakımından aynı anlamları taşıdıkları için cümle içerisinde herhangi bir farklılık olmayacaktır. Anlamdaş kelimeler aynı zamanda sohbetin akıcı hale gelmesini de sağlayacak unsurlardan biridir. Cümle içerisinde kullanırken anlamına dikkat edilmesi önerilir.

Zayıfın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pek çok anlam karşılığı olan, gerçek ve mecaz anlamda da kullanılabilen zayıf kelimesi sıklıkla kullanılır. Herhangi bir durumdan bahsederken anlamdaş kelimeler de kullanılabilir. Anlamdaş kelimeler cümle içerisinde anlatım bozukluğu oluşturmaz. Aynı anlamı taşıdığı için genellikle aynı kelime yerine kullanılır. Zayıfın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: