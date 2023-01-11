Zayıf eş anlamlısı nedir? Zayıf kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zayıf kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada "żaʿīf" olarak kullanılan kelime Türkçeleşerek dilimize "zayıf" olarak geçmiştir. Genellikle bir insanın ya da hayvanın fiziksel özelliğini nitelemek için kullanılan kelime aynı zamanda mecaz anlamlarda da farklı alanlarda kullanılabilir. Zayıf kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Zayıf kelimesi yerine birden çok kelime kullanılabilmektedir. Zayıf yerine kullanılabilen alternatif kelimeler zayıfla anlam birliği taşır ve zayıfın eş anlamlısı olan kelimelerdir. Bu kelimeler farklı ifade edilseler de anlam yönünden aynı ya da benzerdir. Zayıf kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:
Zayıfın eş anlamlısı olan birden fazla kelime vardır. Zayıf eş anlamlısı olarak genellikle çelimsiz, ince, ince yapılı, kuru, nahif, ufak tefek kelimeleri kullanılır. Zayıfın cümle içinde kullanıldığı anlama göre zayıf eş anlamlısı olan kelimeler seçilerek kullanılabilir. Anlam bakımından aynı anlamları taşıdıkları için cümle içerisinde herhangi bir farklılık olmayacaktır. Anlamdaş kelimeler aynı zamanda sohbetin akıcı hale gelmesini de sağlayacak unsurlardan biridir. Cümle içerisinde kullanırken anlamına dikkat edilmesi önerilir.
Pek çok anlam karşılığı olan, gerçek ve mecaz anlamda da kullanılabilen zayıf kelimesi sıklıkla kullanılır. Herhangi bir durumdan bahsederken anlamdaş kelimeler de kullanılabilir. Anlamdaş kelimeler cümle içerisinde anlatım bozukluğu oluşturmaz. Aynı anlamı taşıdığı için genellikle aynı kelime yerine kullanılır. Zayıfın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: