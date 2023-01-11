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Zayıf eş anlamlısı nedir? Zayıf kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

11.01.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede birden çok eş anlamlı kelimeler bulunur. Eş anlamlı kelimeler aynı anlama geldiğinden cümle içerisinde birbiri yerine kullanılabilir. BU kelimeler anlamdaş olarak da adlandırılır. İfadelerimizde tekrara yer vermek yerine ve cümlelerimizi zenginleştirmek adına eş anlamlı kelimeleri kullanabiliriz. Bu kelimeler aynı anlamları karşıladıkları için birbiri yerine geçebilir ancak aynı cümlede birlikte kullanılmamalıdır. Genellikle sıfat görevinde kullanılan zayıf kelimesinin eş anlamı nedir?

Zayıf eş anlamlısı nedir? Zayıf kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zayıf kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada "żaʿīf" olarak kullanılan kelime Türkçeleşerek dilimize "zayıf" olarak geçmiştir. Genellikle bir insanın ya da hayvanın fiziksel özelliğini nitelemek için kullanılan kelime aynı zamanda mecaz anlamlarda da farklı alanlarda kullanılabilir. Zayıf kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Eti, yağı az olan, sıska insan ya da hayvan
  • Görevini yapacak yeterli gücü olmayan
  • (mecaz) Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan
  • (mecaz) Güvenilir, önemli olmayan
  • (mecaz) Çok az
  • Etkisi, enerjisi az olan
  • Başarısızlığı gösteren not
  • (mecaz) Bilgi yönünden yeterli olmayan
  • (mecaz) Ruhsal ve kişilik yönde gereği kadar güçlü olmayan
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Zayıf kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Zayıf kelimesi yerine birden çok kelime kullanılabilmektedir. Zayıf yerine kullanılabilen alternatif kelimeler zayıfla anlam birliği taşır ve zayıfın eş anlamlısı olan kelimelerdir. Bu kelimeler farklı ifade edilseler de anlam yönünden aynı ya da benzerdir. Zayıf kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

  • Algın
  • Argın
  • Arık
  • Çelimsiz
  • Çerden çöpten
  • Eneze
  • İnce
  • İnce yapılı
  • Kıl kuyruk
  • Kuru
  • Lagar
  • Nahif
  • Sönük
  • Süzük
  • Ufak tefek
  • Yağsız
  • Yufka
  • Zebun

Zayıfın eş anlamlısı olan birden fazla kelime vardır. Zayıf eş anlamlısı olarak genellikle çelimsiz, ince, ince yapılı, kuru, nahif, ufak tefek kelimeleri kullanılır. Zayıfın cümle içinde kullanıldığı anlama göre zayıf eş anlamlısı olan kelimeler seçilerek kullanılabilir. Anlam bakımından aynı anlamları taşıdıkları için cümle içerisinde herhangi bir farklılık olmayacaktır. Anlamdaş kelimeler aynı zamanda sohbetin akıcı hale gelmesini de sağlayacak unsurlardan biridir. Cümle içerisinde kullanırken anlamına dikkat edilmesi önerilir.

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Zayıfın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pek çok anlam karşılığı olan, gerçek ve mecaz anlamda da kullanılabilen zayıf kelimesi sıklıkla kullanılır. Herhangi bir durumdan bahsederken anlamdaş kelimeler de kullanılabilir. Anlamdaş kelimeler cümle içerisinde anlatım bozukluğu oluşturmaz. Aynı anlamı taşıdığı için genellikle aynı kelime yerine kullanılır. Zayıfın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Pek çelimsiz görünen yapısına nazaran oldukça çevikti.
  • Yolun sonunda ufak tefek bir ışık gözüküyordu.
  • İnce yapılı bir kız olduğundan dolayı kolay hastalanıyordu.
  • Elleri o kadar nahifti ki her an kırılacak gibi duruyordu.
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