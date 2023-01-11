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Zelzele eş anlamlısı nedir? Zelzele kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

11.01.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Herhangi bir kelimenin eş anlamlısını kullanmak yazılı ve sözlü ifadeleri akıcı hâle getirmektedir. Türkçede birçok kelimenin eş anlamlısı bulunur. Eş anlamlı kelimeler anlamdaş olarak da adlandırılmaktadır. Anlamdaş kelimeler ifadelerin daha akıcı ve anlaşılır olmasını sağlar. Yeryüzündeki çöküntü anlamına gelen zelzele kelimesi de eş anlamlıya sahiptir. Depremin karşılığı olan zelzelenin eş anlamlısı olan kelime nedir?

Zelzele eş anlamlısı nedir? Zelzele kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir coğrafya terimi olan zelzele kelimesi deprem anlamına gelmektedir. Zelzele kelimesi Arapça kökenlidir ve dilimize Türk-Arap dillerinin etkileşimi sonucunda geçmiştir. Arapçada da "yer sarsıntısı" anlamına gelen zelzele kelimesi "zelzele" kelimesinden alıntıdır ve yansıma yani ses taklidi yoluyla türetilmiş bir kelimedir. Dilimizde de aynı anlamda kullanılmakla birlikte deprem anlamını karşılar.

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Zelzele kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Bir kelimenin eş anlamlısı, kelimeyle benzer ya da aynı anlama geldiğinden cümle içerisinde kullanılabilir. Bu sayede anlamdaş kelimeler cümlenin akışını bozmaz. Zelzele herhangi bir olaydan sonra bırakılan hasar olarak da adlandırılır. Zelzele kelimesinin kökeni Arapçadır. Zelzelenin eş anlamlısı olarak alternatif kelime bulunur. Zelzele kelimesinin eş anlamı olan kelime:

  • Deprem

Zelzele kelimesinin eş anlamlısı deprem kelimesidir. Zelzele kelimesinin eş anlamlısı olarak cümle içinde zelzele yerine deprem kelimesi kullanılır. Doğa olayı olarak adlandırılan deprem kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılmaktadır.

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Zelzelenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zelzele kelimesi genellikle doğa olaylarında kullanılır. Halk arasında sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Zelzele kelimesinin yerine deprem kelimesi kullanılabilir. Zelzele eş anlamlısı olan depremle ilgili örnek cümleler:

  • Deprem sonucu tüm evler yıkılmıştı.
  • Deprem olunca herkes korkarak sokaklara dağıldı.
  • Arabada dolaşırken deprem olduğu için travmasını atlatamadı.
  • Sık sık deprem olduğu için çadırlarından ayrılmadılar.
  • Deprem sonrası gerekli tedbirleri alarak yaşamaya devam etmişti.
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