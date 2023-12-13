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Avukatları TMSF'ye başvurdu... Dilan Polat ve Engin Polat'ın malları satışa çıkıyor!

13.12.2023 16:06 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat çifti soruşturmasında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Polat çiftinin lüks araçlarına el konulmuş ve TMSF otoparkına çekilmişti. Polat davasında önemli bir gelişme yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarının satışa çıkarılacağını açıkladı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Polat davasında önemli bir gelişme yaşandı. Bu önemli gelişmeyi davayı en başından beri takip eden isimlerden biri olan Gazeteci Emrullah Erdinç açıkladı.

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DİLEKÇE VERİLDİ

Erdinç, Polat ailesinin avukatlarının TMSF'ye ve Vergi Dairesi'ne mal varlıklarının hazineye devrilmesi için dilekçe verdiğini açıkladı. Erdinç'in açıklamasına göre; Polat Ailesi'nin avukatları, soruşturma sırasında el konulmuş taşınır ve taşınmaz tüm malların ve bankadaki paranın da hazineye devredilmesini istedi.

Ünlü gazeteci, Dilan ve Engin çiftinin avukatlarının yargılama sonunu beklemeden iki kuruma dilekçe vermesinin nedenini ise borçların şimdiden tahsil edilmesi ve yargılama sonunda çıkacak para cezalarına ön bir tedbir alınması olarak açıkladı.

Bunun önemli bir gelişme olduğunu dile getiren Erdinç, Polat Ailesi'nin avukatı aynı zamanda da mali müşavirleri Ahmet Gün'ün itirafçı olarak verdiği ifadeleri
hatırlattı.

Emrullah Erdinç, bazı paravan şirketlerden sahte fatura kesildiğini ve bu çerçevede Polat ailesinin şirketlerine yüklü miktarda sahte fatura girişi tespit edildiği için, Dilan ve Engin Polat'a büyük bir vergi borcu çıkacağını söyledi.

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Emrullah Erdinç "Polat ailesi, mali müşavirlerinin de söylemiş olduğu yaklaşık 1 milyar liralık sahte faturayı kabul etmiş oluyorlar. Engin Polat'ın da daha önceki ifadelerinde 'Vergisel sıkıntılar yaşamış olabiliriz, sıkıntımız da varsa devletimize borcumuzu öderiz' diye beyanı bulunuyordu." ifadelerini kullandı.

Erdinç, bu senaryoda TMSF tarafından el konulan taşınmaz tüm varlıklarının ve araçların ihale yöntemiyle satışa çıkarılabileceğini söyledi.

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Erdinç, "Devlet açısında da bakıldığında, o araçların (yargılama süresi Türkiye'de genelde bir 5 yıl sürer.) 5 yıl sonra bu araçlar satıldığında bu kadar ederi olmayacaktı. Çünkü genelikle ihale yöntemiyle satıldığında şu anki ederinin çok çok altında gideceği belliydi. Bu devlet adına bu hamlenin, kasasına girecek para anlamında da önemli olduğunu belirtelim" diye ekledi.

Yaklaşık 29 araba ve birçok taşınır ve taşınmaz malları (evler, arsalar gibi) bulunan Polat ailesinin avukatlarının vermiş olduğu bu dilekçe, Emrullah Erdinç tarafından yargılama aşamasında kendileri için çıkacak faizle birlikte borcun önüne geçmek için bir hamle olarak değerlendirildi.

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'AÇIK İHALEYLE SATILACAK'

Erdinç açıklamasına şöyle devam etti; 'Önce araçlar tek tek açık ihaleye çıkarılacak, sonrasında da taşınmaz olan evlerin satışa çıkarılacak. Polat ailesinin banka hesaplarındaki paralara da bloke konmuştu. TMSF ve Vergi Dairesi eğer kabul ederse, o paraların tamamı da tek tek kayıt altına alınarak hazineye aktarılacak.

Aktarılan bu paralar da Vergi Dairesi'nin Dilan ve Engin Polat'ın şirketlerinde tespit edilen sahte faturalardan çıkardığı cezalardan düşürülecek.'


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