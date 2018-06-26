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Avustralya 0 - 2 Peru (Maç özeti)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 26.06.2018 18:54 | Son Güncelleme

Avustralya ile Peru, Dünya Kupası C Grubu'ndaki üçüncü maçta karşı karşıya geldi. Gruptan çıkmak için kazanmak zorunda olan Avustralya, Peru karşısında beklemediği bir sonuç aldı ve karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Gruptan çıkamayacağı daha önceden kesinleşen Peru, 36 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na 3 puanla veda etti.

Avustralya 0 - 2 Peru (Maç özeti)

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nın C Grubu mücadelesinde Peru, Avustralya'yı 2-0 yendi.

  1. dakikada ceza alanına giren Guerrero'nun sağ çapraza doğru havalandırdığı topa Carrillo hareketlendi. Carrillo, sağ ayağıyla gelişine yaptığı sert vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi ve Peru'yu 1-0 öne geçirdi.

  2. dakikada sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Cueva, pasını kale sahası önündeki Guerrero'ya çıkardı. Guerrero'nun vuruşunda savunmaya da çarpan top filelerle buluştu: 0-2.

Karşılaşmayı 2-0 kazanarak gruptaki son maçında ilk galibiyetini alan Peru, turnuvayı 3 puanla tamamladı. Avustralya ise 1 puanla Dünya Kupası'na veda etti.

Stat: Fisht
Hakemler: Sergei Karasev, Anton Averianov, Tikhon Kalugin (Rusya)
Avustralya: Ryan, Risdon, Sainsbury, Milligan, Aziz Eraltay, Jedinak, Mooy, Leckie, Rogic (Dk 72 Irvine), Kruse (Dk. 58 Arzani), Juric (Dk. 53 Cahill)
Peru: Gallese, Santamaria, Ramos, Trauco, Advincula, Cueva, Tapia (Dk. 63 Hurtado), Yotun (Dk. 46 Aquino), Carrillo (Dk. 79 Cartagena), Flores, Guerrero
Goller: Dk. 18 Carrillo, Dk. 50 Guerrero (Peru)
Sarı kartlar: Dk. 10 Jedinak, Dk. 60 Arzani, Dk. 66 Rogic, Dk. 88 Milligan (Avustralya), Dk. 45 Yotun, Dk. 79 Hurtado (Peru)

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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası peru Avustralya

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