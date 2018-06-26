Avustralya 0 - 2 Peru (Maç özeti)

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nın C Grubu mücadelesinde Peru, Avustralya'yı 2-0 yendi.
dakikada ceza alanına giren Guerrero'nun sağ çapraza doğru havalandırdığı topa Carrillo hareketlendi. Carrillo, sağ ayağıyla gelişine yaptığı sert vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi ve Peru'yu 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmayı 2-0 kazanarak gruptaki son maçında ilk galibiyetini alan Peru, turnuvayı 3 puanla tamamladı. Avustralya ise 1 puanla Dünya Kupası'na veda etti.
Stat: Fisht
Hakemler: Sergei Karasev, Anton Averianov, Tikhon Kalugin (Rusya)
Avustralya: Ryan, Risdon, Sainsbury, Milligan, Aziz Eraltay, Jedinak, Mooy, Leckie, Rogic (Dk 72 Irvine), Kruse (Dk. 58 Arzani), Juric (Dk. 53 Cahill)
Peru: Gallese, Santamaria, Ramos, Trauco, Advincula, Cueva, Tapia (Dk. 63 Hurtado), Yotun (Dk. 46 Aquino), Carrillo (Dk. 79 Cartagena), Flores, Guerrero
Goller: Dk. 18 Carrillo, Dk. 50 Guerrero (Peru)
Sarı kartlar: Dk. 10 Jedinak, Dk. 60 Arzani, Dk. 66 Rogic, Dk. 88 Milligan (Avustralya), Dk. 45 Yotun, Dk. 79 Hurtado (Peru)
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