Avustralya'da keşfedildi! 3 gözlü yılanın fotoğrafını görünce...

Avustralya, kabusunuz olacak birçok canlılara ev sahipliği yapıyor: dev örümcekler, canavar balıklar, kaslı kanguruları ve tabii ki zehirli yılanlar.

Şimdi ise Northern Territory Korucuları (Kuzey Bölgesi Koruyucuları) Humpty Doo kasabası yakınında çalışırken korku saçan yepyeni bir yılan türü keşfetti.

Facebook'ta paylaştıkları görseli görenler fotoğrafa bile bakmakta zorluk çekti. İşte karşınızda 3 gözlü yeni yılan türü...

Bu yavru olduğu tahmin edilen yılan 40 cm uzunluğunda. Kimyasala maruz kaldığı düşünülerek, iki kafaya sahip olduğu düşünülen yılana x-ray'le bakıldığı zaman tek kafa ve 3 göze sahip olduğu ortaya çıktı.

Gelişimin embriyonik aşamasında, gözün muhtemelen çok erken geliştiği genel olarak kabul ediliyor bu tamam! Ama bunun çevresel faktörlerden kaynaklandığı öngörülürken çevre kirliliğinden kaynaklanan olayların doğaya ve doğada yaşayan canlılara ne kadar zarar verdiği dikkat çekiliyor.

Vahşi hayat uzmanları Monty adını verdiği bu 3 gözlü yılana bakmak için kolları sıvamıştı ama ne yazık ki hayvan geçtiğimiz hafta öldü. Uzmanlar, "Böle bir deformasyondan sonra yaşıyor olması bile mucizeydi!" dedi.



