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Hoparlörlere gizlenmiş halde bulundu! 840 milyon dolar değerinde

BBC BBC
07.06.2019 11:19 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Melbourne Limanı'nda hoparlörlere gizlenmiş, piyasa değeri 840 milyon dolar olan 1,6 ton uyuşturucu ele geçirildi. Bunun ülke tarihinde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu miktarı olduğu belirtiliyor.

Hoparlörlere gizlenmiş halde bulundu! 840 milyon dolar değerinde

Polis yetkilileri, Avustralya'da "buz" adıyla bilinen metamfetaminin Tayland'dan gönderildiğini söyledi.

Olayla ilgili olarak henüz kimsenin gözaltına alınmadığı açıklandı.

Avustralya sınır polisi, ülkedeki en yaygın uyuşturucu olduğu belirtilen "buz"un yanı sıra, yine hoparlörlerin içinde, vakumlanmış paketlerde 37 kilo da eroin bulunduğunu duyurdu.

Gemiye Bangkok'tan yüklendiği tespit edilen uyuşturucunun Victoria eyaletinde geçen yıl ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarının yüzde 13'ü kadar olduğu belirtiliyor.

YILDA İKİ TON TÜKETİLİYOR

Ülkenin en büyük ikinci eyaletinde yılda toplam 2 tondan fazla metamfetamin tüketildiği tahmin ediliyor.

Avustralya, bu uyuşturucu türünün dünyada en pahalı olduğu ülkelerden biri.

Yetkililer, bu durumun ülkeyi uyuşturucu kaçakçıları için önemli bir pazar haline getirdiğine dikkat çekiyor.

Şubat'ayında da ABD'nin California eyaletinde Avustralya'ya gitmek üzere olan bir gemide 1,73 ton kristal metamfetamin ele geçirilmişti.

Olayla bağlantılı olarak Victoria ve New South Wales eyaletlerinde 6 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
avustralya hoparlör uyuşturucu

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