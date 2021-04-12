Avustralyalı boksör Ebanie Bridges tanınmaz hale geldi

Geçtiğimiz cumartesi akşamı İngiliz Shannon Courtenay ile Avustralyalı Ebanie Bridges horoz siklet unvan maçı için karşı karşıya geldi.Daha 8. profesyonel maçına çıkan İngiliz Courtenay, 'Sarışın Bombacı' lakaplı rakibi Bridges'i yenerek unvanın sahibi oldu.

TANINMAZ HALE GELDİ

Fakat maç sırasında İngiliz sporcunun ağır darbelerine maruz kalan Bridges'in yüzü maçtan son tanınmaz hale geldi.Shannon Courtenay'in maç boyu sert darbeleri neticesinde Avustralyalı boksörün sol gözünden inanılmaz bir şişlik meydana geldi.

HAKEMLERE TEPKİ

Bridges'in gözü bu haldeyken maçın ara verilmeden tam 10 raund boyunca devam ettirilmesi hakem heyetinin büyük eleştiri almasına neden oldu.Avustralyalı sporcu ayrıca gözünün durumuna aldırmadan maçtan sonra büyük bir centilmenlik örneği gösterip unvanı alan rakibini tebrik etmek için yanına kadar gitti.

SAĞLIĞI İYİ

Maçtan sonra sonra durumunu paylaşan 'Sarışın bombacı' sağlığının oldukça iyi olduğunu ve şimdiden iyileşmeye başladığını açıkladı.



