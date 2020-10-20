SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Avustralyalı yarış pilotu Renee Gracie sonunda patladı: Beni kullandılar

Avustralyalı yarış pilotu Renee Gracie sonunda patladı: Beni kullandılar

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.10.2020 18:53 | Son Güncelleme

Avustralyalı yarış pilotu Renee Gracie 2015 yılında başladığı pilotluk kariyerine, yeterli kazanç elde edemediği için geçtiğimiz yıl son vermiş ve cinsel içerikli fotoğraf ve videoların satıldığı bir siteye üye olarak çok daha yüksek kazançlar elde etmeye başlamıştı. Güzel sporcu, eski sektörüne sonunda patladı.

Avustralyalı yarış pilotu Renee Gracie sonunda patladı: Beni kullandılar

Kazancını aylık 250 bin sterline çıkardığı iddia edilen Gracie ülke basınına verdiği röportajda, pilotluk yaparken kendisini bir tanıtım figürü olarak kullandıklarını düşündüğünü söyledi. "Bu tavırları çok komikti" diyen Gracie, "Aynı zamanda da çelişkiliydi."

"Çünkü ben cinsel içerikli video ve fotoğraflarımı satmadan önce, beni "Güzel pilot" olarak tanıttılar. Şu an güzelliğim ve çekiciliğimden para kazandığım bir sektördeyim ve bu nedenle artık benimle hiçbir şey yapmak istemiyorlar" diye konuştu.

cinsel-icerikli-videolarindan-servet-kazanan-718563_4844_7_b

Supercars alanında pilotluk yapan nadir kadınlardan olmasına karşın başarılı bir kariyer oluşturamayan 25 yaşındaki Gracie, "Yıllarca geliştirme serilerinde yarıştım ve yetkililer, Supercars'ta bir kadın pilot olduğunu kamuoyuna göstermek istiyordu.

Ben, onların "güzellik ve çekiciliğin her zaman alıcısı vardır" figürüydüm. Bundan faydalanmak istediler. Şimdi sektörümü değiştirdim ve bu kararımın, yetkililerin bu tavrıyla ilgisi yok" dedi.

cinsel-icerikli-videolarindan-servet-kazanan-718563_9535_11_b

Supercars yetkililerinin kadınları ön plana çıkararak onları terfi ettirdiklerine inandıklarını söyleyen genç pilot, "Onları buna zorluyorlar. Kadınların sektörde olmalarını bu açıdan istiyorlar ama genel olarak da istemiyorlar" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duş sonrası olay poz! Duş sonrası olay poz!
Temsilcimizin maçı resmen ertelendi!Temsilcimizin maçı resmen ertelendi!
Maçlar seyircili mi oynanacak?Maçlar seyircili mi oynanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti
Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti
Mikrofonu açık unuttu canlı yayında küfür etti!
Mikrofonu açık unuttu canlı yayında küfür etti!
Kriz tırmanıyor! Isınmaya bile çıkmadı...
Kriz tırmanıyor! Isınmaya bile çıkmadı...
G.Saray'da 14 yıl sonra bir ilk!
G.Saray'da 14 yıl sonra bir ilk!
Beşiktaş'ta büyük şok! 6 milyon euro istiyorlar...
Beşiktaş'ta büyük şok! 6 milyon euro istiyorlar...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Messi resmen Barcelona'dan ayrılmayı talep etti
Messi resmen Barcelona'dan ayrılmayı talep etti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Lionel Messi: Sıradaki takım neresi olacak?
Lionel Messi: Sıradaki takım neresi olacak?
Ersin Düzen canlı yayında Fatih Altaylı'ya patladı
Ersin Düzen canlı yayında Fatih Altaylı'ya patladı
NBA Walt Disney'le görüşmelere başladı, maçların Temmuz sonu başlaması planlanıyor
NBA Walt Disney'le görüşmelere başladı, maçların Temmuz sonu başlaması planlanıyor
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Dünyanın durumuna bak youtuber adı altında bir çok kadının porno videoları var dünyanın çivisi çıktı arkadaş
KEPAZE !
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avustralyalı yarış pilotu Renee Gracie sonunda patladı: Beni kullandılar
Cinsel içerikli videolardan servet kazandı... En sonunda patladı!
THY Euroleague'de Anadolu Efes - Asvel maçı ileri bir tarihe ertelendi
Temsilcimizin maçı resmen ertelendi!
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür
Mikrofonu açık unuttu canlı yayında küfür etti!
Lionel Messi: Sıradaki takım neresi olacak?
Lionel Messi: Sıradaki takım neresi olacak?
Wesley Sneijder'in en büyük hedefi 'Bir gün olacak' dediği Galatasaray teknik direktörlüğü
Wesley Sneijder'in en büyük hedefi 'Bir gün olacak' dediği Galatasaray teknik direktörlüğü
Lionel Messi resmen Barcelona'dan ayrılmayı talep etti
Messi resmen Barcelona'dan ayrılmayı talep etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.