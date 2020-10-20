Avustralyalı yarış pilotu Renee Gracie sonunda patladı: Beni kullandılar

Kazancını aylık 250 bin sterline çıkardığı iddia edilen Gracie ülke basınına verdiği röportajda, pilotluk yaparken kendisini bir tanıtım figürü olarak kullandıklarını düşündüğünü söyledi. "Bu tavırları çok komikti" diyen Gracie, "Aynı zamanda da çelişkiliydi."
"Çünkü ben cinsel içerikli video ve fotoğraflarımı satmadan önce, beni "Güzel pilot" olarak tanıttılar. Şu an güzelliğim ve çekiciliğimden para kazandığım bir sektördeyim ve bu nedenle artık benimle hiçbir şey yapmak istemiyorlar" diye konuştu.
Supercars alanında pilotluk yapan nadir kadınlardan olmasına karşın başarılı bir kariyer oluşturamayan 25 yaşındaki Gracie, "Yıllarca geliştirme serilerinde yarıştım ve yetkililer, Supercars'ta bir kadın pilot olduğunu kamuoyuna göstermek istiyordu.
Ben, onların "güzellik ve çekiciliğin her zaman alıcısı vardır" figürüydüm. Bundan faydalanmak istediler. Şimdi sektörümü değiştirdim ve bu kararımın, yetkililerin bu tavrıyla ilgisi yok" dedi.
Supercars yetkililerinin kadınları ön plana çıkararak onları terfi ettirdiklerine inandıklarını söyleyen genç pilot, "Onları buna zorluyorlar. Kadınların sektörde olmalarını bu açıdan istiyorlar ama genel olarak da istemiyorlar" şeklinde konuştu.
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