Avusturya'nın göbeğinde Konyalılar kasabası!

Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Innsbruck şehrine bağlı Telfs kasabasının nüfusunun büyük bir kısmını Türkiye'den gelen insanlar oluşturuyor. Özellikle İç Anadolu ve Konyalı Türk göçmenlerin yerleştiği küçük kasabaya gidenler bir Anadolu şehrinden farkı olmadığını görünce hayret ediyor. Peki bu kasabayı Türkler için cazip kılan ne? Neden bu kadar Türk Telfs'te yaşıyor? Telfs kasabasının hikayesi ne? İşte günlük yaşamından kareleriyle ve ilginç hikayesiyle Telfs Kasabası...
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Flaş gelişme
Sela okuyan müezzine saldırmışlardı! O davada karar belli oldu
21 yıl sonra ilk kez gördü!
Orada bir ilk! Bu sıra dışı otele erkeklerin girmesi yasak
Burası dünyanın göbek deliği! İçi elmas ve yakutlarla dolu
Turgutlu'daki 7 mahallede 'balık pulu' hastalığı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum