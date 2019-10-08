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Avusturya'nın göbeğinde Konyalılar kasabası!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SEYAHAT  | 08.10.2019 10:30 | Son Güncelleme

Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Innsbruck şehrine bağlı Telfs belediyesinde nüfusun yaklaşık yüzde 20'sini Türkler oluşturuyor.

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Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Innsbruck şehrine bağlı Telfs kasabasının nüfusunun büyük bir kısmını Türkiye'den gelen insanlar oluşturuyor. Özellikle İç Anadolu ve Konyalı Türk göçmenlerin yerleştiği küçük kasabaya gidenler bir Anadolu şehrinden farkı olmadığını görünce hayret ediyor. Peki bu kasabayı Türkler için cazip kılan ne? Neden bu kadar Türk Telfs'te yaşıyor? Telfs kasabasının hikayesi ne? İşte günlük yaşamından kareleriyle ve ilginç hikayesiyle Telfs Kasabası...

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya telfs konyalılar göçmen türkler

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