Ay aslında ne renk? Yıllardır yanlış biliyormuşuz

NASA’nın Artemis 2 görevinde Ay’ın karanlık yüzünü gözlemleyen astronotlar, yüzeyde kahverengi ve yeşil tonlar tespit ettiklerini açıkladı. Bilim insanları, bu keşfin Ay’ın jeolojik geçmişi ve Güneş Sistemi’nin oluşumuna dair önemli ipuçları sunabileceğini belirtti.

Çiğdem Berfin Sevinç

Ay’ın karanlık yüzünü gözlemleyen Artemis 2 astronotlarının Dünya’ya döndükten sonra yaptığı açıklamalar bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Astronotlar, Ay yüzeyinin sanıldığı gibi yalnızca gri olmadığını, bazı bölgelerde kahverengi ve yeşil tonların görüldüğünü açıkladı.

NASA’nın Artemis 2 görevi kapsamında Ay’ın uzak yüzünü inceleyen astronotlar, insan gözünün detayları algılama gücü sayesinde robotların fark edemediği renk farklılıklarını kayda geçirdi. Astronotların gözlemleri, Ay’ın jeolojik yapısına ilişkin mevcut bilgilerin yeniden değerlendirilmesine yol açabilir.

“AY SADECE GRİ DEĞİL”

Görev sonrası konuşan astronotlar, Ay yüzeyinde farklı doku ve renk geçişleri gözlemlediklerini belirtti. Özellikle bazı bölgelerde kahverengi ve yeşil tonlarının dikkat çektiği ifade edildi.

Astronotların, görev öncesinde NASA tarafından hazırlanan 90 sayfalık özel bir “Ay pasaportu” ile eğitildiği öğrenildi. Bu eğitim materyalinin, yüzeydeki mineral farklılıklarını daha iyi analiz etmelerine yardımcı olduğu belirtildi.

YEŞİL MİNERALLER DİKKAT ÇEKTİ

Bilim insanlarının özellikle Aristarchus Platosu bölgesindeki yeşil tonlu minerallere odaklandığı kaydedildi. Uzmanlara göre bu mineraller, Ay’ın iç yapısı ve magma geçmişi hakkında önemli ipuçları taşıyor olabilir.

NASA uzmanları, astronotların ses kayıtları ve doğrudan gözlemlerinin, yapay uydulardan elde edilen verilerden daha derin jeolojik analiz fırsatı sunduğunu açıkladı.

