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Ay çöreği tarifi: Pastaneden alınmış gibi!

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ay çöreğini evde yapmanın en keyifli yanı iç harcını kendinizin ve misafirlerinizin zevkinize göre değiştirebilmeniz. Kolay ay çöreği tarifimizde sadece malzemeyi değiştirerek misafirlerinize mahlepli, çikolatalı, peynirli, elmalı olmak üzere çeşit çeşit ay çöreği yapabilirsiniz.

Ay çöreği tarifi: Pastaneden alınmış gibi!

Pastane işi unlu mamül denince akla ilk gelen ay çöreğini, evinizde damak tadınıza göre çeşitlendirmeniz de mümkün. Evde ay çöreği yapmak için ihtiyacınız olan ürünler aslında halihazırda evinizde olan malzemeler. Haydi tariflere geçelim!

Evde ay çöreği tarifi ve yapılışı

Malzemeler:
Hamuru için:

  • 50 gram tereyağı
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı Ayçiçek yağı
  • 3 yemek kaşığı süt
  • 1 adet yumurta sarısı
  • Yarım tatlı kaşığı kuru maya

  • 1,5 su bardağı un

    İç harcı için:
    3 dilim kakaolu kek

  • 1 tatlı kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 adet rendelenmiş limon kabuğu
  • Yarım çay bardağı kuru üzüm
  • Yarım çay bardağı ince çekilmiş fındık içi
  • ¼ çay kaşığı tarçın

  • 2 yemek kaşığı süt

    Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı pekmez
  • 2 yemek kaşığı Antep fıstığı
  • 1 tatlı kaşığı susam

Tüm Püf Noktalarıyla Ay Çöreği Tarifi Adımları

Yarım tatlı kaşığı kuru mayayı oda sıcaklığında beklettiğiniz 3 yemek kaşığı süt ile bir kap içerisinde karıştırın.
Kuru mayanın sütle harmanlanması için biraz zaman tanıyın.
50 gram tereyağını karıştırma kabına koyun.
Karışıma 3 yemek kaşığı toz şekeri ilave edin. Ardından karıştırın.
3 yemek kaşığı ayçiçek yağını ve yumurta sarısını harca ekleyin ve karıştırın.
1,5 su bardağı unu yavaş yavaş harca ekleyin.
Kıvama gelen harcı yarım saat boyunca oda sıcaklığında güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin. Buradaki püf nokta kabın üstünün kapalı olması.
Ay çöreğinin harcını tercih ettiğiniz boyutta, parçalara bölerek hazırlayın.
Sütle ıslattıktan sonra kakao, kuru üzüm, toz şeker, rendelenmiş limon ve tarçın ilavesiyle karıştırın. Bu maddedeki püf nokta hazırladığınız parçaların her biri ortalama bir yumurta boyutunda olmasıdır.
Hamur parçalarınızı unladığınız düz bir zemine yerleştirin. Uzunlamasına açın.
Kakaolu iç harcı elinizle sıkıp orta kısmına uzunlamasına yerleştirin.
Hamuru kenar kısımlarını ortaya doğru çevirip rulo görünümüne gelene kadar sarın.
Uç kısımlarını kapattıktan sonra kırabilirsiniz. Adını aldığı ay şeklinde yapmalısınız.
Üst kısmına pekmez ilavesiyle çırpılmış yumurta sarısı sürüp çatalın ters kısmıyla yol şeklinde desenler verin.
Sonra yağlı kâğıt serili fırın tepsisine diziyoruz.
Önceden 180 derecede ısıttığımız fırında üzerleri kızarıp hafif bir şekilde kabarana kadar pişirin.
Sunuma hazır ay çöreğiniz hazır!

Farklı Lezzetler Arayanlar için Kısa Kısa Tarifler:

Mahlepli Ay Çöreği
Besin değerleri ve lezzetiyle katmanlı ve zengin gülgillerden mahlep hamur işlerine hoş bir koku ve gevrek bir doku verir. Bu nedenledir ki hamur işlerinde ve çöreklerde tatlı ya da tuzlu olması farketmeksizin tercih edilir.

Peynirli Ay Çöreği
Biraz da tuzlu tatlar peşinde olanlar için hoş bir alternatif olan peynirli ay çöreği, çay yanında hoş bir eşlikçi. Ay çöreğinin özel hamur tarifi, peynirle buluştuğunda özel bir lezzete dönüşüyor. Bu tarifin püf noktası ise kullandığınız peynirin çeşidi. Lor peyniri bu tarife çok güzel uyum sağlıyor.

Çikolatalı Ay Çöreği
Çikolata dolgulu ay çöreği tarifini ister kakao ister bitter çikolata parçacıklarıyla yapabilirsiniz. Daha fazla kakao daha az şeker bulunduran çikolatalar seçmek yaptığınız ay çöreğini bir adım öne taşır. Bunun nedeni ay çöreğinin yapısı gereği tatlı ve tuzlu karışımı olmasıdır.

Elmalı Ay Çöreği
Meyveseverlerin sıklıkla tercih ettiği bu çörek şekersiz tatlılara yönelen, diyetini önemseyenlerin de kurtarıcısı. Elmalı ay çöreğini hazırlarken, dikkat etmeniz gereken püf nokta ise elmaları rendeleyip iç harcına pekmez, ceviz, tarçın gibi tat ve kıvam artırıcı malzemeleri ekleyerek birlikte pişirmeniz. Hamurla harcı buluşturma işini ise iç harcı soğuduktan sonra yapmalısınız.

Mayasız Ay Çöreği
Mayasız ay çöreği tarifi, mayanın etkileşime geçmesini beklemeden pratik bir hazırlık süresi veriyor. Maya hassasiyetiniz varsa, maya yerine iki kaşık yoğurt ekleyip tüm adımları takip ederek lezzetli bir ay çöreği pişirebilirsiniz.

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