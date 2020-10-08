Ay çöreği tarifi: Pastaneden alınmış gibi!

Yarım tatlı kaşığı kuru mayayı oda sıcaklığında beklettiğiniz 3 yemek kaşığı süt ile bir kap içerisinde karıştırın. Kuru mayanın sütle harmanlanması için biraz zaman tanıyın. 50 gram tereyağını karıştırma kabına koyun. Karışıma 3 yemek kaşığı toz şekeri ilave edin. Ardından karıştırın. 3 yemek kaşığı ayçiçek yağını ve yumurta sarısını harca ekleyin ve karıştırın. 1,5 su bardağı unu yavaş yavaş harca ekleyin. Kıvama gelen harcı yarım saat boyunca oda sıcaklığında güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin. Buradaki püf nokta kabın üstünün kapalı olması. Ay çöreğinin harcını tercih ettiğiniz boyutta, parçalara bölerek hazırlayın. Sütle ıslattıktan sonra kakao, kuru üzüm, toz şeker, rendelenmiş limon ve tarçın ilavesiyle karıştırın. Bu maddedeki püf nokta hazırladığınız parçaların her biri ortalama bir yumurta boyutunda olmasıdır. Hamur parçalarınızı unladığınız düz bir zemine yerleştirin. Uzunlamasına açın. Kakaolu iç harcı elinizle sıkıp orta kısmına uzunlamasına yerleştirin. Hamuru kenar kısımlarını ortaya doğru çevirip rulo görünümüne gelene kadar sarın. Uç kısımlarını kapattıktan sonra kırabilirsiniz. Adını aldığı ay şeklinde yapmalısınız. Üst kısmına pekmez ilavesiyle çırpılmış yumurta sarısı sürüp çatalın ters kısmıyla yol şeklinde desenler verin. Sonra yağlı kâğıt serili fırın tepsisine diziyoruz. Önceden 180 derecede ısıttığımız fırında üzerleri kızarıp hafif bir şekilde kabarana kadar pişirin. Sunuma hazır ay çöreğiniz hazır!

Pastane işi unlu mamül denince akla ilk gelen ay çöreğini, evinizde damak tadınıza göre çeşitlendirmeniz de mümkün. Evde ay çöreği yapmak için ihtiyacınız olan ürünler aslında halihazırda evinizde olan malzemeler. Haydi tariflere geçelim!

Farklı Lezzetler Arayanlar için Kısa Kısa Tarifler:

Mahlepli Ay Çöreği

Besin değerleri ve lezzetiyle katmanlı ve zengin gülgillerden mahlep hamur işlerine hoş bir koku ve gevrek bir doku verir. Bu nedenledir ki hamur işlerinde ve çöreklerde tatlı ya da tuzlu olması farketmeksizin tercih edilir.

Peynirli Ay Çöreği

Biraz da tuzlu tatlar peşinde olanlar için hoş bir alternatif olan peynirli ay çöreği, çay yanında hoş bir eşlikçi. Ay çöreğinin özel hamur tarifi, peynirle buluştuğunda özel bir lezzete dönüşüyor. Bu tarifin püf noktası ise kullandığınız peynirin çeşidi. Lor peyniri bu tarife çok güzel uyum sağlıyor.

Çikolatalı Ay Çöreği

Çikolata dolgulu ay çöreği tarifini ister kakao ister bitter çikolata parçacıklarıyla yapabilirsiniz. Daha fazla kakao daha az şeker bulunduran çikolatalar seçmek yaptığınız ay çöreğini bir adım öne taşır. Bunun nedeni ay çöreğinin yapısı gereği tatlı ve tuzlu karışımı olmasıdır.

Elmalı Ay Çöreği

Meyveseverlerin sıklıkla tercih ettiği bu çörek şekersiz tatlılara yönelen, diyetini önemseyenlerin de kurtarıcısı. Elmalı ay çöreğini hazırlarken, dikkat etmeniz gereken püf nokta ise elmaları rendeleyip iç harcına pekmez, ceviz, tarçın gibi tat ve kıvam artırıcı malzemeleri ekleyerek birlikte pişirmeniz. Hamurla harcı buluşturma işini ise iç harcı soğuduktan sonra yapmalısınız.

Mayasız Ay Çöreği

Mayasız ay çöreği tarifi, mayanın etkileşime geçmesini beklemeden pratik bir hazırlık süresi veriyor. Maya hassasiyetiniz varsa, maya yerine iki kaşık yoğurt ekleyip tüm adımları takip ederek lezzetli bir ay çöreği pişirebilirsiniz.

