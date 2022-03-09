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Ay Lav Yu konusu nedir? Ay Lav Yu filmi oyuncuları kimlerdir? Ay Lav Yu filmi nerede çekildi?

09.03.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay Lav Yu filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak edilen konular arasında yer alıyor. Ay Lav Yu filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat yapmaktadır. Aynı zamanda Sermiyan Midyat filminde başrollerinden biridir. Konusu bakımından Ay Lav Yu filmi ilgi çeken yapımlar arasında yer alıyor. İşte Ay Lav Yu filmine dair merak edilenler!

Ay Lav Yu konusu nedir? Ay Lav Yu filmi oyuncuları kimlerdir? Ay Lav Yu filmi nerede çekildi?

Ay Lav Yu filmi 2010 yılında vizyona girmiş Türk komedi yapımlarından biridir. Filmin yönetmenliğini, senaristliğini ve başrolünü Sermiyan Midyat üstlenmektedir. Ay Lav Yu filminin konusu unutulmuş bir köy olan Tinne'de geçmektedir. Ama bu köyün unutulmuş olmasından başka özellikleri de vardır. Ay Lav Yu filmine dair merak edile her şeyi haberimizde işledik.

AY LAV YU KONUSU NEDİR?

Ay Lav Yu filmi Tinne köyünde geçmektedir. Tinne, Kürtçe'de yok anlamına gelmektedir. Tinne, yıllardır Devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek neden olduğu bilinmez ama unutulmuş bir köydür. Köyün nüfusunun büyük çoğunluğu Kürt ve bir kısmı da Süryaniler'den oluşmaktadır. Tinne'de sağlık ocağı, yol, okul, hastane, muhtarlık, özetle hiçbir kurum yoktur. Bu köydeki kimsenin nüfusta kaydı yoktur. Resmi olarak kayıtlarda Tinne dında bir köy yoktur. Dolayısıyla yaşayan bir insan da yoktur. Tinne köyünde 100 yılı aşkındır Yusuf Ağa ve ailesi bu topraklarda yaşıyordur. Ancak bu aile yıllardır yazdığı hiçbir mektuba bir cevap bile alamaz. Bu ailenin en büyük oğlu İbrahim'in hikayesi ile bu unutulmuş köyün kaderini yaşamasın diye bebekken, fakülte avlusuna bırakılır. Okuyup da büyüsün diye...

Şimdi o bebek İbrahim büyümüş ve 30 yaşına gelmiştir. İbrahim, üniversiteyi bitirir ve köye döner. İbrahim köye sırılsıklam aşık olarak köyüne döner. Yusuf Ağa'nın ailesi bu duruma şok olurlar. Çünkü aİbrahim'in aşık olduğu kız Jessica diye bir kızdır ve Colarado'ludur. Asıl olay da işte bu noktadan sonra başlar...

AY LAV YU NEREDE ÇEKİLDi?

Sevilen film Ay Lav Yu filmi, Hasankeyf ve İzbırak yörelerinde çekilmiştir. Filmde geçen olaylar 2001 yılına aittir. Komedi türündeki Ay Lav Yu filmi 2010 yılında vizyona girmiştir.

AY LAV YU OYUNCULARI KİMLERDİR?

Mariel Hemingway, Steve Guttenberg, Fadik Sevin Atasoy, Meray Ülgen, Sermiyan Midyat, Meray Ülgen, Ayça Damgacı, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Muhammed Cangören, Erdoğan Tuncel, Burak Okçuoğlu, Cengiz Bozkurt, Nazlı Tosunoğlu, Şener Kökkaya, Bahar Ün, Aziz İzzet Biçici ve Hakan Karsak yer almaktadır.

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Sermiyan Midyat
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