Ay Piramidi'nin altında gizli geçit bulundu

Meksika’daki Ay Piramidi’nin 8 metre altında bulunan gizli bir oda ve tünel, Teotihuacán yerlilerinin ölümü nasıl gördükleri konusunda bilgiler veriyor.
Bugün bizim Meksika olarak bildiğimiz Teotihuacan antik kenti, en parlak döneminde yaklaşık 125.000 kişiye ev sahipliği yapıyordu ve eski dünyanın en işlek merkezlerinden biriydi. Hiç kimse bu gelişmiş popülasyonun nereye kaybolduğunu tam olarak bilmiyor; fakat şehirdeki Ay Piramidi’nin altında gizli bir tünel ve gömülmüş bir oda keşfedilmesi, antik Mezoamerika kültürünün ölümü nasıl gördükleri konusunda yeni ipuçları veriyor.
Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü’nden (INAH) Veronica Ortega, adaklar için yapılan bu komplekslerin, Teotihuacan şehrinin kutsal merkezi olduğunu söylüyor. Ortega, “Herkes burayı uygarlığın cazibe merkezi olarak görürdü, dolayısıyla bu yapıların içinde bulunabilecek herhangi bir şey, bu antik metropolün Mezoamerika’nın diğer bölgeleriyle ilişkisini çözmemize yardım edebilir.” diyor.
2017’deki buluntularla ilgili resmi açıklamalarında araştırmacılar, en geç MS 3. yüzyılda inşa edilmiş olan Ay Piramidi’nin altındaki yeni ve yakın zamandaki keşiflere açıklık getirdi.
GİZLİ ODA KEŞFEDİLDİ
Ekip, bilim insanlarına yüzey altındaki yapıların boylarını ölçme ve onları haritalama olanağı veren ‘elektriksel direnç tomografisi’ adlı görüntüleme teknolojisi kullanarak yüzeyin 8 metre kadar altında yer alan 15 metre genişliğinde gizli bir oda keşfetti. Bu odanın ne tür bir amaca hizmet etmek için yapıldığı henüz bilinmiyor ancak araştırmacılar ölü gömme törenleri için yapılan dini ritüellere ev sahipliği yapmış olabileceğini ileri sürüyor.
Ekip bu oda dışında ayrıca, Ay Plazası olarak bilinen alana bağlanan, büyük olasılıkla Teotihuacán yerlilerinin ölüm ve ölümden sonraki hayat anlayışları gereğince adaklarını sundukları yer altı dünyasına açılan bir tünel keşfetti.
Ortega’ya göre piramitteki önceki arkeolojik keşiflerde, iskeletler ve yeşil taştan yapılmış kolye ve mozaik gibi nesneleri içeren hediyelerin olduğu bir tünel gün ışığına çıkarılmıştı. Ortega, “Bu yüzden toprak altında buna benzer bazı şeyler bulunabileceğini düşünmek çok da zor değil.” diyor.
Eğer ilerleyen zamanlardaki arkeolojik kazılar da bu tünel ve geçitlerin cenaze ritüellerini gerçekleştirmek amacıyla yapıldığını gösterirse, bu devasa piramitlerin hizmet ettiği bir diğer fonksiyonun da açığa çıktığını iddia etmek mümkün olacak. Ancak bu yapılar hala birçok sırrı barındırıyor.
Ortega, “Keşif, Teotihuacán sakinlerinin büyük tapınaklarında aynı kalıbı izlediklerini ve işlevlerinin de yeraltı dünyasını canlandırmak olacağını doğrulayabilir.” diyor.
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