Ay Piramidi'nin altında gizli geçit bulundu

Meksika’daki Ay Piramidi’nin 8 metre altında bulunan gizli bir oda ve tünel, Teotihuacán yerlilerinin ölümü nasıl gördükleri konusunda bilgiler veriyor.

Bugün bizim Meksika olarak bildiğimiz Teotihuacan antik kenti, en parlak döneminde yaklaşık 125.000 kişiye ev sahipliği yapıyordu ve eski dünyanın en işlek merkezlerinden biriydi. Hiç kimse bu gelişmiş popülasyonun nereye kaybolduğunu tam olarak bilmiyor; fakat şehirdeki Ay Piramidi’nin altında gizli bir tünel ve gömülmüş bir oda keşfedilmesi, antik Mezoamerika kültürünün ölümü nasıl gördükleri konusunda yeni ipuçları veriyor.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü’nden (INAH) Veronica Ortega, adaklar için yapılan bu komplekslerin, Teotihuacan şehrinin kutsal merkezi olduğunu söylüyor. Ortega, “Herkes burayı uygarlığın cazibe merkezi olarak görürdü, dolayısıyla bu yapıların içinde bulunabilecek herhangi bir şey, bu antik metropolün Mezoamerika’nın diğer bölgeleriyle ilişkisini çözmemize yardım edebilir.” diyor.

2017’deki buluntularla ilgili resmi açıklamalarında araştırmacılar, en geç MS 3. yüzyılda inşa edilmiş olan Ay Piramidi’nin altındaki yeni ve yakın zamandaki keşiflere açıklık getirdi.