ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programı, oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla devam ediyor. Yarışmacıya yöneltilen 200 bin TL değerindeki, "Ay'a ilk ayak basan astrologlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, kimin anısına o kişiye ait madalyayı ayda bırakmışlardır?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
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