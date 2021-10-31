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Ay'a ilk ayak basan astrologlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, kimin anısına o kişiye ait madalyayı ayda bırakmışlardır?

31.10.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programı, oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla devam ediyor. Yarışmacıya yöneltilen 200 bin TL değerindeki, "Ay'a ilk ayak basan astrologlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, kimin anısına o kişiye ait madalyayı ayda bırakmışlardır?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Ay'a ilk ayak basan astrologlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, kimin anısına o kişiye ait madalyayı ayda bırakmışlardır?

Ay'a ilk ayak basan astrologlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, kimin anısına o kişiye ait madalyayı ayda bırakmışlardır?

A.) Frank Sinatra
B.) Yuri Gagarin
C.) John F. Kennedy
D.) Galileo Galilei

Doğru cevap: B

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