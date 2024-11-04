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  4. Ayağını kaybetme riski vardı! Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer'den olay sözler! 'Affedersiniz benim...'

Ayağını kaybetme riski vardı! Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer'den olay sözler! 'Affedersiniz benim...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
04.11.2024 17:32
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'Bayan Bacak' lakabıyla hafızalara kazınan eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer, yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve sağlık problemleri nedeniyle gündeme gelmişti. Şimdi ise oyuncu, sanat camiasındaki vefasızlıklara isyan etti ve sözleriyle tepki gösterdi.

Ayağını kaybetme riski vardı! Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer'den olay sözler! 'Affedersiniz benim...'

1970'li yıllarda 'Bayan Bacak' lakabıyla ünlenen Serpil Örümcer bir süredir geçim sıkıntısı yaşadığı ortaya çıkmıştı. Faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını ve şarkılarını satışa çıkaran ünlü isim geçtiğimiz günlerde kaza geçirmişti.

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"Sevgili dostlarım ve ilgili sağlık kurumları. Ben yılların sanatçısı Serpil Örümcer. Geçirdiğim talihsiz bir kaza sonucu bacağımda oluşan kırıklar nedeniyle şu an yatağa bağlı durumdayım. Gittiğim sağlık kurumları da ileri tarihe ameliyat günü veriyorlar. Geçici alçıda şu an zor süreçteyim. Özel hastanelerde ameliyat olmam mümkün değil. Siz değerli camiamın ve devletimin yardımlarını bekliyorum. Çünkü ayağımın kesilme riski varmış. Tekrar teşekkürlerimle, acil yardım bekliyorum" demişti.

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"BENİM K.ÇIMDAN AYRILMIYORLARDI"

Magazinburada'nın sorularını yanıtlayan Serpil Örümcer, sanat dünyasındaki vefasızlıklara isyan etti. Işın Karaca'nın elektrik ve su faturalarını ödediğini söyleyen Örümcer, "Ben çok kişiye yetiştim. Gücüme gidiyor. Üüzlüyorum, benim k.çımdan ayrılmayan şimdi o arkadaşlar nerede? Sezen Aksu da bu kişiler arasında. Benim bir Allah'ım var." sözleriyle tepkisi dile getirdi.

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Serpil Örümcer yeşilçam
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