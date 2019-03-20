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Ayağıyla araba kullanıp yan koltuktaki meyvelerden yemişti! Cezası belli oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 20.03.2019 10:59 | Son Güncelleme

Erzurum'da geçen yıl bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp, diğer yandan tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri sosyal paylaşım sitesi hesabından yayınlayan Abdulkadir Erdoğan, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 5 aylık hapis cezasını 3 bin TL adli para cezasına çevirdi.

Erzurum'da Abdulkadir Erdoğan, bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp, diğer yandan tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri, 'ilklerin adamı' kullanıcı adıyla açtığı, 25 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Tepkilere neden olan görüntüler nedeniyle Erdoğan, 17 Mayıs 2018 günü gözaltına alındı. Abdulkadir Erdoğan, işlemlerinin ardından 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Erdoğan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYAĞIYLA OTOMOBİL KULLANIP MEYVE YİYEN SÜRÜCÜYE 5 AY HAPİS

Abdulkadir Erdoğan hakkında, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında dava açıldı. 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Erdoğan'ın ifadesine yer verildi. Çekimleri kendisinin yaptığını belirten Abdulkadir Erdoğan'ın "Çekimleri tali asfalt yolda ben çekerek, sosyal paylaşım sitesinden yayınladım. O esnada hızım, 35 kilometreydi. Olaydan dolayı üzgünüm" dediği kaydedildi.

Ayağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen sürücüye 5 ay hapis

İddianamede, Abdulkadir Erdoğan'ın ellerini kullanmadan trafiğe açık alanda ayaklarıyla araç sürdüğüne, bu halde güvenli sürüş yeteneğinin söz konusu olmadığına vurgu yapıldı. Şüphelinin suçunu inkar ettiği belirtilen iddianamede, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçunun 'tehlike' suçu olduğu, somut bir zararın meydana gelmesinin şart olmadığı belirtilerek, şüphelinin atılı suçu işlediğine işaret edildi.

Ayağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen sürücüye 5 ay hapis

Fenomen olmak isteyen Abdulkadir Erdoğan, yargılandığı davada 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme, Erdoğan'ın cezasını 5 aya düşürdü. Mahkeme, 5 aylık hapis cezasını günlüğü 20 liradan 3 bin TL adli para cezasına dönüştürdü.

Ayağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen sürücüye 5 ay hapis

Abdulkadir Erdoğan, aldığı ceza sonrası da otomobili içerisindeki ilginç paylaşımlarını yapmayı sürdürdü. Kendisinin otomobil kullandığı görüntülerde, yanında oturan arkadaşı ise bağlama çalıyor. Bir başka paylaşımında ise Erdoğan'ın, yan koltuğa koyduğu nargileyi içip otomobili sürdüğü görülüyor. (İHA)

Ayağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen magandaya 6 yıl hapis istemi


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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Abdulkadir Erdoğan araba

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Memleket bunun gibi psikopat döl israfları ile dolu.
Osmanlı torunu işte ne güzel değil mi? sakal tesbih aksesuar tam,yanına birde nargile koysaydı
İnsanların canını hiçe sayıp ayağıyla otomobil kullanıp kekoluğunun havasını atan ve 3 ay hapis cezası alan adamın cezası 3000 tl gibi bi para cezasına çevriliyor..fakat arabaların olmadığı gençler eylence olsun diye drif atar bunun cezası ise 5000 tl gibi bi rakam..ne diyeyim bu para cezalarını bu şekilde yasaya sunan adalete..
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