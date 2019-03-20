Ayağıyla araba kullanıp yan koltuktaki meyvelerden yemişti! Cezası belli oldu

Erzurum'da Abdulkadir Erdoğan, bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp, diğer yandan tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri, 'ilklerin adamı' kullanıcı adıyla açtığı, 25 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Tepkilere neden olan görüntüler nedeniyle Erdoğan, 17 Mayıs 2018 günü gözaltına alındı. Abdulkadir Erdoğan, işlemlerinin ardından 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Erdoğan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Abdulkadir Erdoğan hakkında, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında dava açıldı. 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Erdoğan'ın ifadesine yer verildi. Çekimleri kendisinin yaptığını belirten Abdulkadir Erdoğan'ın "Çekimleri tali asfalt yolda ben çekerek, sosyal paylaşım sitesinden yayınladım. O esnada hızım, 35 kilometreydi. Olaydan dolayı üzgünüm" dediği kaydedildi.