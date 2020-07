Ayak Tenisi Turnuvası final maçlarıyla sona erdi

Yeşilyurt Belediyesi ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubesinin ortaklaşa düzenlediği ve üç ayrı etap halinde gerçekleşen Ayak Tenisi Turnuvasında çekişmeli ve heyecanlı geçen final maçlarının ardından dereceye giren tüm takımlara kupaları ve hediyeleri takdim edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla korona virüs salgını nedeniyle zor ve sıkıntılı günlerden geçen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uygun ortamlarda sportif aktivite yapmalarına imkan tanımak adına düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası, renkli anlara sahne oldu. Spora gönül veren her yaştan vatandaşın katılım gösterdiği Ayak Tenisi Turnuvasının ilk etabı olan Amatör Spor Kulüpleri müsabakalarını 1966 Malatya Gençlik birinci olarak tamamlarken, ikinci Orduzuspor, üçüncü ise Hekimhan Girmanaspor oldu. ‘Takımını Kur Gel’ sloganı altında her yaştan vatandaşın katılımıyla düzenlenen ikinci etap maçlarında birinciliği Paşalar, ikinciliği Gençler, üçüncülüğü ise Bombastik takımı elde ederken, son etapta ise Yeşilyurt Belediyesi personellerinin kendi aralarında kurduğu takımlar mücadele etti. Oldukça çekişmeli ve neşeli anların yaşandığı turnuva sonunda birinci Cimbom, ikinci Kaybedenler, üçüncülüğü ise Bitirim takımı elde etti. Turnuvanın son gününde minik sporcuların katılımıyla düzenlenen maçlar ise büyük ilgi gördü. Aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar kendi aralarında kurdukları takımlarla kıyasıya mücadeleye girerken, gayretli ve istekli halleri izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Turnuva sonunda dereceye giren çocuklara özel hediyeler dağıtıldı. Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Malatya’da ilk kez düzenlenmesiyle nedeniyle toplumda büyük bir farkındalık oluşturan Ayak Tenisi turnuvamızın düzenlenmesinde büyük emek sarf eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz başta olmak üzere Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuza, Futbol İl Temsilciliğimize, Malatya Park AVM Yönetimine ve turnuvaya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bizler sporun her türlü branşını seviyor ve sahipleniyoruz, gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri içinde elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bu tür etkinliklerimize ilerleyen dönemlerde devam edeceğiz" diye konuştu.