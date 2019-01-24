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Ayakkabı hediye edilen miniğin tarifsiz mutluluğu

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 24.01.2019 18:43 | Son Güncelleme

'Oyuncaksız Çocuklar İçin' isimli grubun sosyal medyada yaptığı paylaşım izleyenleri duygulandırdı.

'Oyuncaksız Çocuklar İçin' isimli grubun yaptığı bir yardımda kaydedilen görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.

Küçük çocuk, aldığı yeni ayakkabı ile mutluluktan havalara uçuyor.

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Oyuncaksız Çocuklar İçin hediye Ayakkabı Çocuk

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