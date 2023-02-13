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'Ayakkabısını elinde tutuyor' Enkaz altındaki Christian Atsu'nun yakınları, umutlu bekleyişini sürdürüyor!

13.02.2023 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Atakaş Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Christian Atsu'nun da yaşadığı rezidansın enkazında yürütülen çalışmaları futbolcunun yakınları da izliyor.

'Ayakkabısını elinde tutuyor' Enkaz altındaki Christian Atsu'nun yakınları, umutlu bekleyişini sürdürüyor!

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan rezidansın enkazında çalışmalar devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri, Atakaş Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un da evinin bulunduğu Antakya ilçesi İnönü Bulvarı'ndaki 12 katlı 250 daireli rezidansın altında kalanlara ulaşmak için yoğun çaba gösteriyor.

ATSU'NUN YAKINLARININ UMUTLU BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

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Enkaz alanında yürütülen çalışmaları, Atsu'nun Gana'dan gelen 4 yakını da izliyor. Zaman zaman enkaz alanına "Atsu" diye seslenen futbolcunun yakınları, umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

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Atsu'nun bir yakınının, çalışmaları, futbolcuya ait ayakkabının bir tekini elinde tutarak takip ettiği görüldü.

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