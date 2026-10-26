Ayakları yeşil çaylı suda bekletmenin şaşırtan faydası ortaya çıktı

Ayak parmaklarının arasında kaşıntı, kızarıklık ve ciltte soyulma gibi belirtilere yol açabilen ayak mantarı, yaygın görülen mantar enfeksiyonları arasında yer alıyor. Yeşil çay ise içerdiği polifenoller nedeniyle bu enfeksiyon üzerindeki olası etkileri bakımından araştırılıyor. The Foot dergisinde 2013 yılında yayımlanan bir klinik çalışma, yeşil çay polifenolleri içeren ayak banyosunun belirtiler üzerindeki etkisini değerlendirdi. Araştırmanın sonuçları bazı olumlu bulgular ortaya koysa da yöntemin etkinliğine ilişkin önemli soru işaretleri bulunuyor.

YEŞİL ÇAYLI AYAK BANYOSU NE İÇİN KULLANILDI?

Effects of a foot bath containing green tea polyphenols on interdigital tinea pedis başlıklı araştırmada, yeşil çay polifenollerinin ayak parmakları arasında görülen mantar enfeksiyonu üzerindeki olası etkileri incelendi.

Çalışmaya 94 yaşlı yetişkin katıldı. Katılımcılara yeşil çay polifenolleri içeren ılık suyla ayak banyosu veya plasebo uygulandı. Tedavinin etkileri 12 hafta boyunca takip edildi.

Araştırmacılar değerlendirme sırasında mantardan etkilenen bölgenin büyüklüğünü, enfeksiyonun tekrarlama oranını, mikroskobik inceleme sonuçlarını ve cildin genel görünümünü dikkate aldı.

Çalışmanın sonunda, yeşil çay polifenolleri uygulanan grupta cildin genel değerlendirmesinde plasebo grubuna kıyasla anlamlı bir iyileşme görüldü.

Araştırmacılar sonuç bölümünde, elde edilen bulguların yeşil çay polifenollerinin mantar karşıtı aktivite gösterebileceğine işaret ettiğini belirtti. Ancak bu sonuç, evde hazırlanan herhangi bir yeşil çay karışımının mantar enfeksiyonunu ortadan kaldırdığını kanıtlamıyor.

YEŞİL ÇAYIN MANTARLAR ÜZERİNDEKİ FAYDASI

Yeşil çay, kateşinler de dahil olmak üzere polifenol adı verilen bileşikleri içeriyor. Bu maddeler, olası antimikrobiyal ve mantar karşıtı özellikleri nedeniyle bilimsel araştırmalara konu oluyor.

Laboratuvar çalışmalarında yeşil çaydaki bazı bileşenlerin, ayak mantarıyla ilişkili Trichophyton cinsine ait mantarlara karşı aktivite gösterebildiği incelendi. Bununla birlikte, laboratuvar ortamında elde edilen sonuçlar bir yöntemin insanlarda aynı etkiyi göstereceği anlamına gelmiyor.

AYAK MANTARINI TEDAVİ ETMEK İÇİN YETERLİ Mİ?

Araştırmanın sonuçları tüm ölçütlerde aynı derecede olumlu değildi. Cildin genel görünümünde iyileşme görülmesine karşın mantardan etkilenen alanın büyüklüğü, enfeksiyonun tekrarlama oranı ve mikroskobik inceleme bulguları açısından plaseboya kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı.

Bu nedenle yeşil çaylı ayak banyosunun ayak mantarını tedavi etmek için tek başına yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Mevcut bulgular, yöntemin kanıtlanmış mantar karşıtı tedavilerin yerine kullanılmasını desteklemiyor.

Ayak parmakları arasında kaşıntı, soyulma veya kızarıklık gibi belirtiler varsa uygun tedavinin belirlenmesi için sağlık uzmanına danışılması önem taşıyor. Yeşil çaylı ayak banyosu ise etkinliği kesinleşmiş bir tedavi olarak değerlendirilmemeli.