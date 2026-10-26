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Rusya’nın en güçlü süper bilgisayarlarından biri saldırılardan sağlam çıktı! Yandex taşıma başlattı

Rus teknoloji şirketi Yandex'in veri merkezlerine insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlenmişti. Şirket, saldırılarda "Çervonenkis", "Lyapunov" ve "Galuşkin" adlı üç süper bilgisayarının zarar görmediğini ve bunları yeni tesislere taşımaya başladığını açıkladı. "Galuşkin" Rusya'nın en güçlü süper bilgisayarları arasında gösteriliyor.

Rusya’nın en güçlü süper bilgisayarlarından biri saldırılardan sağlam çıktı! Yandex taşıma başlattı

Yandex'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin "Çervonenkis", "Lyapunov" ve "Galuşkin" adlı süper bilgisayarlarının durumuna ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu süper bilgisayarların önceki tesislerden çıkarıldığı ve yeni merkezlerde kurulumlarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, işlemlerin tamamlanmasının ardından sistemlerin yeniden Yandex'in hizmet altyapısına dahil edileceği ifade edildi.

3 MERKEZ İHA SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Açıklamada, bilgisayarların İHA saldırılarında zarar görmediği vurgulanırken taşınma işlemlerinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin bilgi verilmedi. Yandex'in Rusya'nın Ryazan bölgesindeki Sasovo şehrinde bulunan veri merkezi 8 Ekim'de, Kaluga'daki tesisi 9 Ekim'de, Vladimir'deki veri merkezi ise 11 Ekim'de İHA saldırılarının hedefi olmuştu.

Rusya’nın en güçlü süper bilgisayarlarından biri saldırılardan sağlam çıktı! Yandex taşıma başlattı 1

"GALUŞKİN" RUSYA'NIN EN GÜÇLÜ SÜPER BİLGİSAYARLARI ARASINDA

Saldırıların öncesinde Sasovo veri merkezinde şirketin "Çervonenkis" ve "Lyapunov" adlı iki süper bilgisayarı yer alırken Vladimir'deki tesiste Rusya'nın en güçlü süper bilgisayarları arasında gösterilen "Galuşkin" bulunuyordu.

Rusya’nın en güçlü süper bilgisayarlarından biri saldırılardan sağlam çıktı! Yandex taşıma başlattı 2

Saldırılarda Sasovo ve Vladimir'deki veri merkezlerinin faaliyetleri tamamen dururken Kaluga'daki tesisin altyapısının bir kısmı devre dışı kalmış ve şirketin çeşitli hizmetlerinde aksamalar yaşanmıştı.

Yandex'in yapay zeka ve makine öğrenimi çalışmalarında kullandığı süper bilgisayarlardan "Lyapunov" Aralık 2020'de, "Galuşkin" ve "Çervonenkis" ise Haziran 2021'de faaliyete geçmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Yandex İHA insansız hava aracı saldırı
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