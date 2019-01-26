Ayaklı yılanı görenler hayrete düştü

Ayakları olan yılan görüntüsü izleyenleri hayrete düşürdü. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde ön ayakları olan yılan kameralara böyle kaydedildi ve sosyal medyada yayıldı. İşte o ilginç anlar.
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