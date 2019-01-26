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Ayaklı yılanı görenler hayrete düştü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.01.2019 12:23 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bir görüntü ilginç anları gözler önüne serdi. Ön ayakları olan bir yılan ilerlerken görüntülendi. İşte o görüntü.

Ayakları olan yılan görüntüsü izleyenleri hayrete düşürdü. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde ön ayakları olan yılan kameralara böyle kaydedildi ve sosyal medyada yayıldı. İşte o ilginç anlar.

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yılan ayak hayvan ilginç

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
YILAN DEĞİL KERTENKELE ÇEŞİDİ O .
yılan değil de bir tür semender olabilir mi?
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