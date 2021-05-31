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Ayasofya Camisi imamına Melek Baykal'dan tepki!

31.05.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayasofya Camisi imamının sözleri oyuncu Melek Baykal'ı sinirlendirdi. Baykal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşarak "Atatürk’e lânet okuyan, kâfir diyen çapsız, haddini bil..." dedi.

Ayasofya Camisi imamına Melek Baykal'dan tepki!

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi'nin uygulandığı İstanbul Üsküdar İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi/Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nda hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci, 28 Mayıs Cuma günü Ayasofya Camisi’nde icazet aldı. Ayasofya Camisi imamı, icazet merasimi sırasındaki vaazında “Bu ve bu gibi mabetler (Ayasofya Camisi) mabet olarak devam edilmesi için inşa edilmiş, hediye edilmiş. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içerisinde bu mabed-i şeriften ezan-ı muhammedi, namaz, her şey yasak olarak müze haline çevrildi. Kitab-i ezelinde buyuruyorsun…Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir. Ya Rabbi, o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

Bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti. Ünlü oyuncular da bu sözlerin üstü kapalı olarak Mustafa Kemal Atatürk'e söylendiğini düşünerek sosyal medyalarında Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları paylaştı. Bu isimlerden biri de Melek Baykal oldu.

Baykal paylaşımında "Atatürk’e lânet okuyan, kâfir diyen çapsız, haddini bil... Yaşadığın ülkenin kurucusuna küfredecek kadar acizsin zavallısın...Unutmayın ki Atatürk ve silah arkadaşlarına lânet okuyan karşısında Türk halkını bulur... Atamızın ölüsü, dirisinden daha çok korkutuyor sizi" diyerek tepki gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Camii Mustafa Kemal Atatürk
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