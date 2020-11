Aybastı ilçesinin su problemi çözülüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), bir süredir içme suyu problemi yaşanan Aybastı ilçesinin içme suyu depolama kapasitesinin arttırılması için çalışmasını sürdürüyor.

OSKİ Genel Müdürü Murat Us, Aybastı ilçesi Kızılot mevkiinde bulunan göletin kapasitesinin artırılması için başlatılan çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Genel Müdür Us, “2020 yılında en ciddi kuraklık yaşayan bölgemizdeki su rezervini artırılması için başlattığımız çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor” dedi.

OSKİ Genel Müdürü Murat Us yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

“Aybastı ilçemize içme suyu temin edilen göletin kapasitesinin özellikle kurak dönemlerde yetersiz kaldığını tespit ettik. Gölet’in gövdesini 1,5 metre daha yükselterek depolama kapasitesini 30.000 m3 artırdık. Bu sayede geçtiğimiz dönemde yaşanan su sıkıntısının önüne geçmiş olacağız. Buna benzer çalışmalarımızı 19 ilçemizde yaparak hem alternatif içme suyu kaynakları hem de rezervlerin artırılması için çalışmalara devam edeceğiz.”