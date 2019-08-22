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Ayberk Koçar aşkı buldu! Beğeni yağdı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 22.08.2019 10:01 | Son Güncelleme

'Aliye' dizisinde canlandırdığı Arda karakteri ile hafızalara kazınan Ayberk Koçar büyüdü; aşkı buldu! Ayberk Koçar'ın son paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı.

Ayberk Koçar aşkı buldu! Beğeni yağdı

Ayberk Koçar, 2000'li yıllara damga vuran 'Aliye' dizisinde canlandırdığı Arda karakteri ile oyunculuğa adım atmıştı.

Başrollerini Sanem Çelik ile Halit Ergenç'in paylaştığı dizide henüz 4 yaşındaydı Ayberk... 76 hafta boyunca evlerimize konuk oldu ve performansı ile en sevilen çocuk oyuncular arasına adını yazdırdı.

Aliye'nin ardından setlere ara veren Ayberk Koçar, yıllar sonra 'Hayde Bre' filmi ile izleyici karşısına çıktı.

Liseyi İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nda okuyan Ayberk, Bahçeşehir Üniversitesi'ni kazandı. Ayberk Koçar geçen zaman içerisinde aşkı da buldu!

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Yeliz Cebioğlu ile aşk yaşayan Ayberk Koçar sevgilisiyle fotoğraflarını 'hayatımın aşkı' notuyla Instagram'da paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar

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