Aybüke Pusat tamamen tranparan elbisesiyle poz verdi! Eteğini yukarı çekip...

3 yıl aradan sonra televizyon ekranlarına dönecek olan güzel oyuncu Aybüke Pusat, transparan elbisesiyle beğeni topladı. Pusat, cesur pozuna ''Biz dün gece ne yaşadık tam olarak?'' notunu düştü.

Pusat'ın cesur stilini takipçilerinin yanı sıra Merve Dizdar, Furkan Andıç, Melisa Aslı Pamuk ve Enis Arıkan gibi ünlü isimler de beğendi.

Hacettepe Üniversitesi'nde bale eğitimi alan Aybüke Pusat, daha sonra Anadolu Üniversitesi'nde işletme okumuştu.

2014 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında 3. olan yıldız, ilk oyunculuk deneyimini Medcezir dizisiyle yaşadı.

Söz dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Aybüke Pusat, Sıfırıncı Gün dizisinde Nisan karakterine hayat veriyor.

Güzel oyuncuya Sıfırıncı Gün dizisinde Engin Öztürk ve Damla Colbay gibi isimler eşlik ediyor.

Aybüke Pusat'ın uzun zamandır meslektaşı Furkan Andıç ile aşk yaşadığı konuşuluyor.



