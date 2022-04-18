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Aybüke Pusat'tan şaşırtan sözler: Tesadüfen Türkiye üçüncü güzeli oldum

18.04.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok başarılı projede rol almış olan güzel oyuncu Aybüke Pusat, hakkında bilinmeyenleri ilk kez anlattı. 2014 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan Aybüke Pusat, "Çok mutsuzken arkadaşlarım Miss Turkey'e başvuru yaptı. İlk üçe girmeyi düşünmüyordum bile." dedi.

Aybüke Pusat'tan şaşırtan sözler: Tesadüfen Türkiye üçüncü güzeli oldum

Özel hayatını magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu Aybüke Pusat, Show TV'de Ömür Sabuncuoğlu'nun konuğu oldu. Aybüke Pusat, merak edilenlerini yanıtladı.

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Bale ile kariyerine başladığını ifade eden Aybüke Pusat, "Yaramaz bir çocuktum ve enerjimi atmam için ailem baleye yönlendirdi. Balenin bana kattığı en büyük şey oyunculukta elimi kolumu nereye koyacağımı öğrenmem oldu. Bale yaparken çok acı çektim. Her gününde büyük acılar, gözyaşları vardı." şeklinde konuştu.

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2014'te Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan Pusat, yarışmaya tesadüf olarak katıldığını itiraf etti. Pusat, şunları söyledi:

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"Çok mutsuzken arkadaşlarım Miss Turkey'e başvuru yaptı. İlk 3'e girmeyi düşünmüyordum bile. Üçüncü olunca da ne yapacağımı bilemedim. Oyunculukla ilgili hiçbir şey bilmeden kendimi oyuncu olarak buldum."

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Aybüke Pusat
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