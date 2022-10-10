Ayça Ayşin Turan-Alp Navruz aşkında flaş gelişme! Yakışıklı oyuncu spor salonundaki kızlarla...

Yaklaşık 10 aydır birlikte olan ve kamuoyunda "en yakışan çift" olarak görülen, Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz cephesinden beklenmedik haber geldi.

Geçtiğimiz aylarda Navruz'un kendisi gibi oyuncu sevgilisinin Assos'taki film setine sık sık gidip Turan'ı bunalttığı haberleri çıkmıştı. Hakkındaki 'kıskanç' yakıştırmasını kabul etmeyen Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan haberleri yalanlamıştı.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; şimdilerde ikili arasındaki büyük bir krizin olduğu iddia edildi. Yaklaşık 20 gündür görüşmeyen gözde çift arasında bardağı taşıran son damla ise Alp Navruz'un çapkınlığı oldu!



SPOR SALONUNDA KIZLARLA FLÖRTLEŞİNCE...

İddiaya göre yakışıklı oyuncu, Etiler'deki ünlü bir AVM'nin alt katında bulunan bir boks salonunda birkaç farklı güzelle flörtleşti. Bütün salonun konuştuğu bu olay da dedikodulara göre Ayça Ayşin Turan'ın kulağına gidince gözde çift arasındaki ipler gerildi.



