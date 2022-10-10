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Ayça Ayşin Turan-Alp Navruz aşkında flaş gelişme! Yakışıklı oyuncu spor salonundaki kızlarla...

10.10.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 10 aydır aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan-Alp Navruz çiftine nazar değdi. İddiaya göre, Alp Navruz, spor salonunda kendisine ilgi gösteren kadınlarla yakınlaşınca, Ayça Ayşin Turan, tepki gösterdi. Çiftin 20 gündür görüşmediği de iddialar arasında.

Ayça Ayşin Turan-Alp Navruz aşkında flaş gelişme! Yakışıklı oyuncu spor salonundaki kızlarla...

Yaklaşık 10 aydır birlikte olan ve kamuoyunda "en yakışan çift" olarak görülen, Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz cephesinden beklenmedik haber geldi.

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Geçtiğimiz aylarda Navruz'un kendisi gibi oyuncu sevgilisinin Assos'taki film setine sık sık gidip Turan'ı bunalttığı haberleri çıkmıştı. Hakkındaki 'kıskanç' yakıştırmasını kabul etmeyen Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan haberleri yalanlamıştı.

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Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; şimdilerde ikili arasındaki büyük bir krizin olduğu iddia edildi. Yaklaşık 20 gündür görüşmeyen gözde çift arasında bardağı taşıran son damla ise Alp Navruz'un çapkınlığı oldu!
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SPOR SALONUNDA KIZLARLA FLÖRTLEŞİNCE...

İddiaya göre yakışıklı oyuncu, Etiler'deki ünlü bir AVM'nin alt katında bulunan bir boks salonunda birkaç farklı güzelle flörtleşti. Bütün salonun konuştuğu bu olay da dedikodulara göre Ayça Ayşin Turan'ın kulağına gidince gözde çift arasındaki ipler gerildi.


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Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Oyuncu Ekonomik büyüme
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