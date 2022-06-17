MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ayça Ayşin Turan'ın Alp Navruz'a aşk dolu bakışı olay oldu

Ayça Ayşin Turan'ın Alp Navruz'a aşk dolu bakışı olay oldu

17.06.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayça Ayşin Turan-Alp Navruz çifti birlikte muhabirlerin sorularını yanıtladı. Güzel oyuncu Turan o anları Instagram'da da paylaştı. Ayça Ayşin Turan'ın sevgilisine aşk dolu bakışı gündem oldu.

Ayça Ayşin Turan'ın Alp Navruz'a aşk dolu bakışı olay oldu

Yaklaşık 6 aydır aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan-Alp Navruz çifti son fotoğraflarıyla dikkat çekti. Daha önce, "İlişkimizi arkadaşlık ve partnerliğin dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" açıklamasını yapan çiftten yeni fotoğraf geldi.

İkili, önceki gün objektif karşısına geçti. Sevgilisiyle siyah-beyaz efektli romantik pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncunun gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

ıopoığ

Turan'ın Navruz'a aşk dolu bakışları ise dikkatlerden kaçmadı. Çiftin pozlarına "Ne güzel bakmış aşkla" yorumları geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Silikon itirafı gündem olmuştu! İddialı tarzSilikon itirafı gündem olmuştu! İddialı tarz
Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dediKocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi
Eski Türkiye güzeli belediye otobüsünden paylaştı! "Çok zevkli"Eski Türkiye güzeli belediye otobüsünden paylaştı! "Çok zevkli"
Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Ayça Ayşin Turan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

Jesus'tan neşter! F.Bahçe'de 9 isim yolcu

Jesus'tan neşter! F.Bahçe'de 9 isim yolcu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın

Karne günü çok acı olay! Bir aile kahroldu

Karne günü çok acı olay! Bir aile kahroldu

Merkez Bankası yıl sonu tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu tahminini açıkladı

Yemekteyiz'de Zuhal Topal'ı kimse sakinleştiremedi 'Benim sınırlarımı zorlama!'

Yemekteyiz'de Zuhal Topal'ı kimse sakinleştiremedi 'Benim sınırlarımı zorlama!'

İlginizi Çekebilir

Yapay et için düzenleme yapıldı! Ne zaman satışa çıkacak?

Yapay et için düzenleme yapıldı! Ne zaman satışa çıkacak?

Zehir olmasın! Hastanelik olabilirsiniz

Zehir olmasın! Hastanelik olabilirsiniz

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Ailesi reddetmişti, göğüs eleştirilerine isyan etti!

Ailesi reddetmişti, göğüs eleştirilerine isyan etti!

Görüntüler sosyal medya gündem oldu! 2 bin sığır telef oldu

Görüntüler sosyal medya gündem oldu! 2 bin sığır telef oldu

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.