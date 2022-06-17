Ayça Ayşin Turan'ın Alp Navruz'a aşk dolu bakışı olay oldu

Yaklaşık 6 aydır aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan-Alp Navruz çifti son fotoğraflarıyla dikkat çekti. Daha önce, "İlişkimizi arkadaşlık ve partnerliğin dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" açıklamasını yapan çiftten yeni fotoğraf geldi.

İkili, önceki gün objektif karşısına geçti. Sevgilisiyle siyah-beyaz efektli romantik pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncunun gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

Turan'ın Navruz'a aşk dolu bakışları ise dikkatlerden kaçmadı. Çiftin pozlarına "Ne güzel bakmış aşkla" yorumları geldi.

