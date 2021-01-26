Aycan Yanaç'tan olay Nisa itirafı! Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında?

Survivor yarışmasının en önemli iki yarışmacısı olan Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Survivor yarışmasının bir önceki sezonunda oldukça önemli ve dikkat çekici olayların başrolünde yer alan iki isim yaşananlara dair önemli açıklamalar yaptı. Survivor Aycan’ın son görüntüsü ise izleyenlerin dikkatlerinden kaçmadı. Demet Akalın, Aycan’a “Gittikçe daha mı güzelleşiyorsun, zaten güzel kızsın da maşallah” dedi. Aynı zamanda Akalın, Aycan’a sevgilisi olup olmadığını yönünde bir soru yöneltti. Aycan’ın yok yanıtı Akalın’ı tatmin etmedi. Şimdi Aycan ile ilgili çok sayıda detay araştırılıyor. Peki, Survivor Aycan kaç yaşında? Aycan Yanaç nereli? İşte detaylar...
Sercan Yıldırım, adada Nisa ile yaşananlara Aycan’ın şahit olduğunu belirtmişti. Aycan ise konuyla ilgili olarak, Survivor’da Nisa ve Sercan arasındaki durumu öncesinden anladığını, tek taraflı olmadığını ve bunların karşılıklı yaşandığını söyledi. Bunların büyük bir şey de olmadığını söyleyen Aycan “orada olan orada kaldı, bitti” ifadesini kullandı. Sercan ise son olarak Barış ve Nisa’ya mutluluklar diledi.
21 Kasım 1998 doğumlu olan Aycan Yanaç yaş olarak şu anda 22 yaşındadır. Profesyonel kadın futbolcu olduğu bilinen ünlü isimle ilgili olarak Aycan Yanaç hangi takımda sorusunun yanıtı da araştırılıyor. ALG Spor takımında forvet pozisyonunda görev alan Aycan, 2015 yılında Türkiye 19 yaş altı kadın milli futbol takımında forma giydi. 2018 senesinde beri de Türkiye kadın milli futbol takımını temsil ediyor. Yanaç, Survivor 2020’nin en çok konuşulan isimleri arasında yer almıştı.
Almanya’nın Nürnberg şehrinde dünyaya gelen Yanaç’ın abisi de futbolcudur. Forvet pozisyonunda oynayan ünlü sporcu, 2015 yılında SpVgg Greuther Fürth kulübüne transfer oldu. 2014-2015 ve 2016-2016 sezonlarında 11 maç oynadı ve üç gol attı. 2016 yılında Nürnberg’e geri dönen Yanaç, 28 Ağustos 2020’de ise ALG Spor takımıyla sözleşme imzaladı.
Aynı zamanda Türkiye 19 yaş altı kadın milli futbol takımına çağrılan Yanaç, milli takım ile ilk maçında 4 Ağustos 2015 tarihinde çıktı. Yanaç, UEFA Gelişim Turnuvası kapsamındaki bu maçta Bosna Hersek’e karşı mücadele etti. Sonrasında 7 Nisan 2018 tarihinde Estonya ile oynanan dostluk maçı için ilk defa Türkiye kadın milli futbol takımı kadrosuna davet edildi. Son olarak katıldığı programda kilo aldığını belirtse de bilindiği kadarıyla Aycan Yanaç boy olarak 1.73 cm ve kilo olarak da 63 kilodur.
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