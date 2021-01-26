Aycan Yanaç'tan olay Nisa itirafı! Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında?

Survivor yarışmasının en önemli iki yarışmacısı olan Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Survivor yarışmasının bir önceki sezonunda oldukça önemli ve dikkat çekici olayların başrolünde yer alan iki isim yaşananlara dair önemli açıklamalar yaptı. Survivor Aycan’ın son görüntüsü ise izleyenlerin dikkatlerinden kaçmadı. Demet Akalın, Aycan’a “Gittikçe daha mı güzelleşiyorsun, zaten güzel kızsın da maşallah” dedi. Aynı zamanda Akalın, Aycan’a sevgilisi olup olmadığını yönünde bir soru yöneltti. Aycan’ın yok yanıtı Akalın’ı tatmin etmedi. Şimdi Aycan ile ilgili çok sayıda detay araştırılıyor. Peki, Survivor Aycan kaç yaşında? Aycan Yanaç nereli? İşte detaylar...

“TEK TARAFLI DEĞİLDİ”

Sercan Yıldırım, adada Nisa ile yaşananlara Aycan’ın şahit olduğunu belirtmişti. Aycan ise konuyla ilgili olarak, Survivor’da Nisa ve Sercan arasındaki durumu öncesinden anladığını, tek taraflı olmadığını ve bunların karşılıklı yaşandığını söyledi. Bunların büyük bir şey de olmadığını söyleyen Aycan “orada olan orada kaldı, bitti” ifadesini kullandı. Sercan ise son olarak Barış ve Nisa’ya mutluluklar diledi.