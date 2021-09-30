Aydan Şener'in kızı da annesi gibi oyuncu çıktı!

1986 yılında yayınlanan Çalıkuşu dizisinde canlandırdığı 'Feride' karakteriyle Türk izleyicisinin hafızasına kazınan ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız...

KIZI, MEDCEZİR'DE OYNAMIŞTI

Aydan Şener'in, eski futbolcu Ayhan Akbin ile evliliğinden olan kızı Ecem Akbin büyüdü. Ecem, tıpkı annesi gibi oyunculuğa gönül verdi. 32 yaşındaki Ecem Akbin, bir dönem Medcezir dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştı.

ECEM AKBİN KİMDİR?

Ecem Akbin, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sinemasının en güzel oyuncularından Aydan Şener'in kızı olan Akbin, tıpkı annesi gibi sanatı meslek edinmek istedi ve Akademi 35buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı. Akbin'in ilk televizyon deneyimi, Medcezir dizisi oldu.

Ecem Akbin, eski futbolcu babası Ayhan Akbin'den onay alamadığı için oyunculuğunu babasından gizli sürdürmüş.

''HENÜZ ÇOK TECRÜBESİZ''

Aydan Şener, kızı Ecem için şu sözleri kullanmıştı: Ecem, kendi kararlarını kendisi veriyor. Oyunculuğa girmesini önceleri hiç istemedim. Gözümden sakındığım kızımın dizi setlerinde kırılmasını, yorulmasını, üzülmesini istemedim. Çok başarılı ve ekrana da yakışıyor. Henüz çok tecrübesiz ama istekli ve arzulu. Oyunculukta aşırı ısrarcı oldu. Dahası Altan-Vahide Gördüm’den oyunculuk dersleri bile aldı.



