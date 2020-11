Aydemir’den Ulaştırmada Erzurum için 3 talep

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde Erzurum’un merkezi ile ilçelerinin demiryolu ile birbirine bağlanması talebini paylaşarak, projenin bölge ekonomisine, besiciliğe ve istihdama katkı sağlayacağını vurguladı.

Erzurum’a Yönelik 3 Talep

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı etabında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Aydemir Erzurum’a yönelik 3 önemli talebi dile getirdi.

Erzurum’un Çılgın Projesi

Milletvekili Aydemir, Karaçoban - Hınıs- Tekman- Karayazı, Erzurum; Bingöl-Çat- Erzurum; Narman, Olur, Şenkaya, Erzurum arasında demiryolu hattı oluşturulmasını istedi, 2019 yılında kabul edilen hafif raylı sistem projesinin hayata geçirilmesi, Erzurum’u Karadeniz’e direkt bağlayacak YHT projesinin uygulanmasını talep etti.

Cumhurbaşkanımıza Ne Kadar Minnettar Olsak Azdır

‘Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar minnettar olsak azdır ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, mesela ben Erzurum Milletvekiliyim, Erzurum’a eşi menendi olmayan hizmetler yapıldı, Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar minnettar olsak azdır. Ben bunu hemen hemen her bütçede altını çizerek vurguluyorum, arkadaşlarımız da öyle. Ama noksanımız yok mu a? Var. Yani biz bir ara hızlı treni konuşuyorduk, bakın, şimdi yüksek hızlı treni terennüm ediyoruz. ‘ ifadesini kullandı.

Nereden Nereye Geldik

Türkiye’nin her alanda çağ atladığına işaret eden Milletvekili Aydemir, reform ve yatırımlara dikkat çekerek, ‘Görüyor musunuz, nereye gelmişiz biz? Geldiğimiz nokta her gün AK Parti’yle beraber dorukları ifade ediyor. Dolayısıyla, şunu yapalım: Talep edelim, teşekkür bile etmiyorsak inkârda bulunmayalım. ‘ diye konuştu.

Erzurum - Karadeniz Yüksek Hızlı Tren Projesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaydında Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan Erzurum - Karadeniz Yüksek Hızlı Tren Projesi talep eden Milletvekili Aydemir, ‘Biz özellikle Karadeniz’e bağlanacak, yüksek hızlı tren hattına bir an önce kavuşmak istiyoruz. Bakın, bir Erzurum Milletvekili olarak Bakanımızdan böyle bir talebim var, bunu istiyorum. Bunlar çok doğal, çok tabii bir şey. ‘ dedi.

Erzurum Hafif Raylı Sistem Projesi

‘Bu nimeti AK Parti açıyor’ sözleriyle sunumunu devam ettiren Milletvekili Aydemir, ‘Cenab-ı Hak da inayetiyle bize yöneliyor, elhamdülillah. Gene, sevgili Bakanımızdan Bakın, 2015’te bizim bir projemizdi, 2019’da hayatiyet buldu, Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı, şehir içerisinde hafif raylı sistem, 20 kilometrelik bir hat, istasyonları bile belli. Şu anda beklemedeyiz, onun bir an önce, hayatiyet bulmasını istiyoruz yani sizler gibi, bakın, hep beraber istiyoruz biz. ‘ kaydını düştü.

İlçelerarası Demiryolu Hattı Önerisi

Erzurum’un ilçeleriyle ulaşımında demiryolunun da kullanılması gerektiğine değinen Milletvekili Aydemir, ‘Benim mesela orijinal bir talebim var Değerli Bakanım, bu bizim ufkumuza uygun bir taleptir, bizden başkası, bizim kadromuzun dışındakiler bunu gerçekleştiremez. Talebim şu: İlçeler arasında demir yolu ağını yaygınlaştıralım. Bizim Erzurum’da mesela, ilçeler arasında 400 kilometrelik bir mesafe var. Siz o kadar güzel bir şey söylediniz ki bu yapılan yolların, yapılan hizmetlerin millî gelire katkısından bahsettiniz, istihdama katkısından bahsettiniz. İşte, böyle oluyor, bu şekilde olursa benim bu talebim de Değerli Bakanım, eğer ilçeler arasında demiryolu ağı geliştirilirse o vakit besicilik noktasında, hayvancılık noktasında, efendim, iktisadi vasatın her nevinde gelişme yaşarız biz.

Mesela, ben Erzurum’da, efendim, Tortum, Narman, Oltu, Olur, Şenkaya hattında mutlaka bir demir yolu hattı yapılmasını istiyorum. Karaçoban, Tekman, Hınıs, Karayazı o bölgede bir hattın olmasını istiyorum. Dahasını söyleyeyim: Erzurum Çat ile Bingöl arasında bir demir yolu hattı olmasını istiyorum. ‘ sözleriyle taleplerini iletti.

Erzurum Havalimanı Türkiye’de 3’üncü Sırada

Milletvekili Aydemir, ‘ Bizim Erzurum’da derler ki: “Salavat, kuvvete bağlıdır.” Elbette ki bütçe imkânlarıyla olacak ama biz isteyeceğiz ve samimi söylüyorum Allah’ın izniyle şu isteklerimiz de hakikat bulacak. Dahasını söyleyeyim: Erzurum Havalimanı, Türkiye’de 3’üncü havalimanı. Bakın, ufuk açıyoruz biz bunlara ufuk, ufkunuz gelişsin. Arkadaşlar, bakın, ben bir şey söylüyorum: Erzurum Havalimanı, İstanbul ve Ankara’dan sonra 3’üncü havalimanı pozisyonu aldı, elhamdülillah. Bakanlığımıza müteşekkiriz, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, ak kadrolara minnettarız.’ diye konuştu.



PARTNER Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler