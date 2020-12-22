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Ayder Yaylası nerede, hangi şehirde ve ilçede? Ayder Yaylası'nda ne yapılır?

Ali Gövel Ali Gövel 22.12.2020 15:41 | Son Güncelleme:
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Ayder Yaylası nerede, hangi şehirde ve ilçede? Ayder Yaylası'nda ne yapılır?

İçindekiler

  • Ayder Yaylası Nerede, Hangi Şehirde?
  • Ayder Yaylası'nda Ne Yapılır?
  • Ayder Yaylası'nda Nerede Kalınır?

Yeşil ile mavinin buluştuğu, eşsiz güzelliğe sahip Karadeniz'in gözde yerlerinden olan Ayder Yaylası'na dair merak ettiğiniz tüm bilgileri bu yazımızda topladık. Bu yazıyı okuduktan sonra Ayder Yaylası hakkında detaylı bilgi sahibi olabilir, orada yapabileceğiniz farklı etkinlikleri ve gezi planınıza ekleyebileceğiniz diğer yerleri öğrenebilirsiniz. Peki Ayder Yaylası nerede?

Huzurun simgesi olan yeşil rengin her tonunu içinde barındıran Karadeniz Bölgesi, hırçın dalgaları ile nam salmış denizi ile de görenleri büyülemeye devam ediyor. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan şehirler yurt içinden de yurt dışından da çok sayıda kişinin akınına uğruyor. "Karadeniz" denince akla gelen ilk yerlerden biri olan Ayder Yaylası ise ayrı bir rağbet görüyor. Peki Ayder Yaylası nerede bulunuyor, hangi konaklama imkanlarına sahip, yakınlarında görülmeye değer olan yerler nereler? İşte merak edilen tüm soruların cevapları...

Ayder Yaylası Nerede, Hangi Şehirde?

Ayder Yaylası Rize iline bağlı doğal güzelliklerden biri. Yani Doğu Karadeniz'de yer alıyor. Trabzon ve Artvin şehirlerine yakın olmasından dolayı da oldukça avantajlı bir konuma sahip.

Ayder Yaylası Hangi İlçede?
Ayder, Çamlıhemşin ilçesinde yer alıyor.

Ayder Yaylası Kaç Km Uzaklıkta?
Çamlıhemşin ilçesine 19 kilometre, şehir merkezine de 82 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 1350 metre yükseklikte yer alan Ayder Yaylası'na nispeten dar ve virajlı yollardan, kusursuz yeşilliklerin arasından gidiliyor. Manzara öyle güzel, havası da öyle temiz ki yolda geçirilen zamanın yolcuları rahatsız etmesi pek mümkün olmuyor. Ayder Yaylası yol tarifi navigasyon aracılığıyla edinilebiliyor.

Ayder Yaylası Uzungöl Arası Kaç Km?
Doğu Karadeniz turu düşünen kişiler için Ayder Yaylası plana kesinlikle dahil edilirken Uzungöl de mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olma özelliği taşıyor. Trabzon ilinde yer alan Uzungöl ile Ayder Yaylası arasında yaklaşık 149 kilometre mesafe bulunuyor ve toplam seyahat süresi 3 saat civarında seyrediyor. Bu nedenle iki güzel yeri de gezi planına dahil etmek oldukça avantajlı oluyor.

Ayder Yaylası'nda Ne Yapılır?

Ayder Yaylası, Osmanlı döneminden beri şifalı kaplıca suyu ile biliniyor. Bu nedenle turistlerin oldukça ilgi gösterdiği Ayder, 1987 yılından beri bir turizm merkezi konumunda. Kadın hastalıklarından cilt problemlerine kadar birçok derde deva olduğu düşünülen kaplıca sularından kolaylıkla faydalanmak mümkün. 250 metre derinlikten gelen 50 derece sıcaklığa sahip bu sudan faydalanabilmek için turistik tesis seçenekleri karşımıza çıkıyor. Oldukça konforlu bu tesislerde dinlenme salonları ve fizik tedavi hizmeti de değerlendirilebiliyor.

Aynı zamanda milli park statüsünde olan Ayder Yaylası'nda gezi turlarına dahil olmak da farklı bir alternatif. Belirli bir eğime sahip olan yaylada yürüyüş yapmak oldukça rahatlatıcı bir aktivite olabiliyor. Ayder Yaylası'nda aynı zamanda Gelin Tülü ya da Aşağı ve Yukarı Ambarlık isimleri ile anılan bir şelale bulunuyor. Ayder Yaylası şelalesi olarak da bilinen bu şelale sayesinde Ayder'de yalnızca yürümek veya gezintiye çıkmak bile sıradan bir aktiviteden çok daha fazlasını oluşturuyor. Ayder'e giderken sol tarafta bulunan Fırtına Deresi ilgi çeken bir diğer faktör ve derenin üzerinde bulunan köprülerde fotoğraf çektirmek de oldukça cazip.

Ayder'de yer alan büyük veya küçük restoranlarda Karadeniz'e özgü olan mıhlama, hamsi buğulama gibi farklı lezzetleri tatmak da yapılabilecekler listesinde. Ayder balının tadına da mutlaka bakmak gerekiyor. Ayder Yaylası, tüm bunlara ek olarak çeşitli festivallere, şenliklere ve konserlere ev sahipliği yaptığı için oldukça eğlenceli bir yer olarak da öne çıkıyor. Üstelik rafting, zipline ve trekking spor tutkunları için de ideal bir yer olduğunu söylemek mümkün.

Ayder Yaylası'nda Nerede Kalınır?

Ayder Yaylası'nda kalmak için birçok seçenek mevcut. Butik oteller, dağ evleri veya nispeten gösterişli oteller tercih edilebiliyor. Manzara, konaklama imkanları ve konuma göre farklı ücretlere sahip olan barınma yerlerinden bütçeye ve isteğe uygun olanı seçilebiliyor. Bunların yanı sıra ahşap bungalov evler de son zamanların favorisi haline gelmiş durumda. Nostaljik bir hava katan ve farklı bir deneyim yaşanmasını sağlayan bu küçük şirin evler de konaklamak için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Konaklama yapılan yerler genellikle kahvaltı imkanı da sunduğu için Ayder Yaylası ile özdeşleşen yemeklerin tadına bakmak konaklama imkanları içine dahil olmuş oluyor.

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