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Ayder yolunda ahşap arabayla hız yaptı! Sonu beklediği gibi olmadı

Rize'de, geleneksel "Laz Ralli" yarışlarında kullandığı ahşap araçla Ayder Yaylası yolunda hız denemesi yapan Muhammet Karaman'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüler başına iş açtı.

Ayder yolunda ahşap arabayla hız yaptı! Sonu beklediği gibi olmadı

Rize’de Muhammet Karaman, ‘Laz Ralli' adı verilen geleneksel tahta araba yarışlarında kullandığı ahşap arabayla, ünlü Ayder Yaylası’ndaki kara yolunda hız denemesi yapıp, tur attığı anları, sosyal medyadan paylaştı.

Görüntüler üzerine çalışma yapan jandarma ekipleri, Karaman’a para cezası kesip, aracına da el koydu.

Ayder yolunda ahşap arabayla hız yaptı! Sonu beklediği gibi olmadı 1

GELENEKSEL TAHTA ARABA YARIŞLARINA KATILMIŞTI

Çamlıhemşin ilçesinde yaşayan Muhammet Karaman, ilçede her yıl düzenlenen ‘Laz Ralli' adı verilen geleneksel tahta araba yarışlarına katıldığı tahta aracını, ünlü Ayder Yaylası yolunda denemek istedi.

Tamamen ahşaptan üretilen araçla, kara yoluna çıkarak tur atan Karaman, cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı hız denemesinde bulunduğu anları, sanal medya hesabından paylaştı.

Ayder yolunda ahşap arabayla hız yaptı! Sonu beklediği gibi olmadı 2

ARACINA EL KONULDU

Görüntülerde, tahta aracın, üzerine konulan dijital göstergede saatte 79 kilometre hıza ulaştığı görüldü.

Sanal medyadaki paylaşım üzerine çalışma yapan jandarma, sürücü Karaman hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem uyguladı. Karaman’a para cezası kesen jandarma, aracına da el koydu.

Ayder yolunda ahşap arabayla hız yaptı! Sonu beklediği gibi olmadı 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rize ahşap araba
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