Aydın'da 600 yıllık altın işlemeli dua kitabı ele geçirildi!

Aydın’da jandarmanın düzenlediği operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen altın işlemeli dua kitabı ile farklı dönemlere uzanan tarihi eserler ele geçirildi. Aramalarda bulunan deri üzerine altın işlemeli dua (tılsım) kitabının Ortodoks/Bizans dönemine ait olduğu ve 16 sayfadan oluştuğu belirlendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında, Efeler Güzelhisar Mahallesi'nde ikamet eden M.E. (50) isimli şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirildi.

TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 1 adet Ortodoks/Bizans dönemine ait 16 sayfadan oluşan deri üzerine altın işlemeli dua (tılsım) kitabı, 1 adet Neolitik döneme ait mozaik taşı, 1 adet Roma/Bizans dönemine ait 4 cm uzunluğunda minyatür heykel, 1 adet ruhsatsız, seri numarası olmayan tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 41 adet 7x65 çapında fişek, Altın ve gümüş saflık ayarında kullanılan solüsyon ve mihenk taşı ele geçirildi.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

