KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

En zararlı ev eşyası açıklandı! Her evde bulunuyor, adeta küf yuvası

Hemen hemen her evde bulunan yaygın bir ev eşyasının küf, mantar ve hapsolmuş alerjenler için bir odak noktası olduğu tespit edildi. Bu günlük ev eşyası, evlerde her gün kullanılan ve sıkça rastlanan bir ürün olmasına rağmen, temizlik rutinlerinde sıklıkla göz ardı ediliyor. Nem emmek ve kiri toplamak üzere tasarlanan bu ev eşyası, küf oluşumu için ideal bir ortam sunuyor.

Ev temizliğinde çoğu zaman gözden kaçan bir detay, uzmanlara göre sağlığı ciddi şekilde etkileyebiliyor. Yapılan araştırmalar, hemen her evde bulunan halı, kilim ve paspasların yeterince temizlenmediğinde küf, mantar ve alerjenler için ideal bir ortam oluşturduğunu ortaya koydu.

Halı ve paspaslar, evde en sık kullanılan eşyalar arasında yer alıyor. Gün boyunca ayaklarla taşınan nem, kir ve bakteriler bu yüzeylerde birikiyor. Ancak araştırmalar, bu ürünlerin büyük çoğunluğunun önerilen sıklıkta temizlenmediğini gösteriyor.

Kleen-Tex Home tarafından paylaşılan verilere göre, kullanıcıların %62’si halı ve kilimlerini ayda en az bir kez yıkamıyor. Hatta her üç kişiden biri bu ürünleri ortalama beş ayda bir temizlediğini belirtiyor.

KÜF VE ALERJENLER İÇİN İDEAL ORTAM

Uzmanlara göre özellikle kış aylarında, ısıtma sistemleri, ıslak ayakkabılar, çamurlu patiler ve yetersiz havalandırma gibi faktörler, halı ve paspaslarda nem birikimine yol açıyor. Bu durum da küf ve mantar oluşumu için uygun zemin hazırlıyor.

Yetkililer, küfün sadece duvarlarda değil, çoğu zaman bu tür yumuşak yüzeylerin içinde gizli şekilde geliştiğine dikkat çekiyor.

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ CİDDİ

Küfe maruz kalmanın solunum yollarını tahriş edebileceği ve alerjileri tetikleyebileceği belirtiliyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve hassas bünyeler için risk daha yüksek.

TEMİZLİK İÇİN BASİT AMA ETKİLİ ÖNERİLER

Bu riski azaltmak için halı ve paspasların düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, "Mümkünse ayda bir temizlemenizi ve her zaman iyice kurutmanızı öneririz. En çok yürüdüğünüz alanlarda yapılacak küçük bir rutin değişikliği, ev hijyeni ve hava kalitesi açısından gerçek bir fark yaratabilir." diyor.

Öne çıkan öneriler ise şu şekilde:

Süpürmeden önce mümkünse dışarıda silkeleyin
Haftada bir kez elektrik süpürgesiyle süpürün
Ayda bir kez 40°C ve üzeri sıcaklıkta yıkayın
Lekelere hızlı müdahale edin
Tamamen kuruduğundan emin olun

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.