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Aydın'da akılalmaz olay! Patlayan deodorant kutusu otomobilin camını deldi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 04.07.2019 07:50 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sıcak havada otomobilde bırakılan deodorant kutusu patlayarak aracın camını kırdı.

Aydın'da akılalmaz olay! Patlayan deodorant kutusu otomobilin camını deldi

Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü ilçede, Yeşil Mahalle'deki evinin önüne otomobilini park eden Zafer Sarıoğlu, bir süre sonra büyük bir gürültü duyduğu aracının yanına geldi.

Sarıoğlu, araçtaki deodorant kutusunun patlayarak arka camı kırdığını görünce şaşkınlık yaşadı.

"ARAÇ KULLANAN VATANDAŞLARIMIZ ÇOK DİKKAT ETSİN"

Zafer Sarıoğlu, yaptığı açıklamada, deodorantı otomobilde unuttuğunu belirterek, "Kutu hava sıcaklığının etkisiyle bomba gibi patladı. Araç kullanan vatandaşlarımız bu konuda çok dikkat etsin." dedi.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Nazilli Deodorant

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