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Aydın'da define arayan kişi evinin salonunu kazdı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.07.2019 14:22 | Son Güncelleme

Aydın'ın Karacasu ve Söke ilçelerinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 149 adet sikke ele geçirirken kaçak kazı için evin bir odasına kazılmış 8,5 metrelik kuyu buldu.

Aydın'da define arayan kişi evinin salonunu kazdı

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince Karacasu ilçesine bağlı Geyre Mahallesi'nde Denizli ilinden gelecek bir grubun izinsiz kazı yapacağı duyumu alındı. Yapılan operasyonda M.Y. isimli şahsın evin bir odasında 8,5 metre derinliğinde 2 metre çapında bir kuyu ile kazı yapmaya yarayacak 4 adet kazma, 3 adet kürek, 10 metre metal merdiven ile bol miktarda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi M.Y., izinsiz kazı suçunu E.Y., Ş.K. ve O.O. ile birlikte işlediklerini itiraf etti. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin, tabiat ve kültür varlıklarının korunması maksadıyla yürüttüğü faaliyetler kapsamında Söke ilçesi Yenidogan Mahallesi'nde ikamet eden O.D.’nin tarihi eser niteliğinde sikke satmaya çalıştığı ihbarı alındı. Söke ilçe merkezinde yapılan operasyonda C.Ç., H.B. ve F.A. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında O.D.’nin çantasında 149 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

INE

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın define ev Salon

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