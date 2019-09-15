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Aydın'da paylaştığı mesajın ardından dehşet saçtı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 15.09.2019 14:28 | Son Güncelleme

Aydın'ın Efeler ilçesinde, vefat eden kayınvalidesinin taziyesine giden Gökhan Coşkun (38) ile ayrı yaşadığı eşi Fatma Coşkun (32) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Çifti ayırmaya çalışan ailenin yakını Tuncay Ardınç (28), Gökhan Coşkun'un bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Ardınç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Kardeşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Dün vefat eden annesini toprağa veren 2 çocuk annesi Fatma Coşkun, bu sabah da taziyeleri kabul etmeye başladı. Gökhan Coşkun da taziye evine gelip, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Fatma Coşkun'un yanına gitti. Ancak taziye evinde ikili arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken, Gökhan Coşkun bıçak çekip, Fatma Coşkun'a saldırmaya kalkıştı. Ancak bıçak, bu sırada araya giren ailenin yakını Tuncay Ardınç'a isabet etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gökhan Coşkun kaçarken, ağır yaralanan Ardınç, olay yerine çağrılan ambulansla, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardınç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi Gökhan Coşkun'u aramaya başladı.

'SABAH ORADAYIM' PAYLAŞIMI

Gökhan Coşkun'un olaydan bir gün önce sosyal medya hesabından 'Yarın karşıma kimi çıkaracaksan ona söyle, ölmeyi de öldürmeyi de göze alsın. Sabah oradayım' notunu paylaştığı görüldü.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Aydın efeler kavga cinayet

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