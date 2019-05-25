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Aydın'da pitbull dehşeti! Ağzından kimse alamadı…

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.05.2019 10:35 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Bulvarı'nda sahibi tarafından gezmeye çıkartılan pitbull cinsi köpek kediye saldırdı. Köpeğin ağzından güçlükle alınan kedi saldırıda ağır yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bulvar üzerinde sahibi tarafından ağızlıksız olarak gezmeye çıkartılan pitbull cinsi köpek sokak kedisine saldırdı. Vatandaşların gözü önünde yaşanan olayda çevredekiler kediyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

SOPALARLA VURDULAR AMA...

Isırdığı kediyi sağa sola çarpan köpekten kediyi kurtarmak isteyen vatandaşlar köpeğe ellerindeki sopalarla vurdu. Köpek sahibinin de çabaları sonuçsuz kalırken, pitbull bir süre sonra kediyi bıraktı. Vatandaşlar köpek sahibine tepki gösterdi. Yaşanan olay vatandaşlar tarafından da kayıt altına alındı.

SUÇ DUYURUSU!

Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş olay yerine gelerek ilk müdahalesi yapılan kediyi dernek ofisine götürdü. Sosyal medya hesabından da saldırı anının görüntülerini yayınlayan Tekinbaş, köpek sahibinin bulunması için yardım istedi. Kısa süre içerisinde köpeğin sahibinin kimlik bilgisine ulaşan Tekinbaş, "Pitbull cinsi köpeklerin sokağa zincirsiz ve ağızlıksız çıkarılması yasak. Bu yasağı çiğneyen köpek sahibi gerekli cezayı almalıdır. Emniyete suç duyurusunda bulunacağız. Kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın köpek pitbull kedi

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
sahibine ağızlık ve zincir takıp sokaklarda gezdirmek lazım...
pitbull yasaklanmalı!
bu köpekler ya sınır dışı edilmeli yada itlaf. veya sahipleri!
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