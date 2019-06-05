Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi'nde bulunan Atatürk büstü bakımsızlıktan zarar gördü.
Büstün alt kısmında bulunan mermerler kırılırken, üzerindeki Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünün bulunduğu alan büyük zarar gördü.
Vatandaşların tatlı su ihtiyaçlarını karşıladıkları, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı çeşmelerin yan kısmında bulunan büstün onarılması talep edildi.
(İHA)
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