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Aydın Ticaret Borsası

25.05.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında dökme kuru incirin kilogramı en düşük 17 lira, en yüksek 25,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı21,3022,25Kuru incir dökme17,0025,50

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Aydın Namaz Vakitleri 25 Mayıs Salı

İmsak
04:02
Sabah
05:45
Öğle
13:11
İkindi
17:02
Akşam
20:27
Yatsı
22:01

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Salı

Aile Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Oksıjen Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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