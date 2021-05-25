Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında dökme kuru incirin kilogramı en düşük 17 lira, en yüksek 25,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı21,3022,25Kuru incir dökme17,0025,50



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